Aoun poručio Iranu da se ne miješa u Libanon, Teheran: 'Spasite zemlju od neprijatelja'

"Slušajući Aounove izjave moglo bi se pomisliti da je Iran taj koji je okupirao petinu Libanona, raselio četvrtinu libanonskog stanovništva i svakodnevno bombardira zemlju", napisao je Arakči na X-u, smjerajući na Izrael. "Da je Libanon zaista pregovarački adut za Iran, odavno bismo postigli sporazum. Radije spasite Libanon od pravog neprijatelja, gospodine predsjedniče", dodao je.

U petak je predsjednik Aoun pozvao Iran da prestane "miješati se" u libanonske poslove, nakon što je propalo novo primirje koje je Washington najavio između Izraela i islamističkog pokreta Hezbolah koji prima podršku Teherana.

„Ovo nije vaša zemlja, ovo je naša zemlja. Nemate pravo miješati se u naša pitanja“, poručio je Aoun Iranu, istovremeno pozivajući Hezbolah da krene putem diplomacije.

Predsjednik se suočava s otporom Hezbolaha, ali i dijela libanonskog stanovništva, otkako je pokrenuo izravne pregovore s Izraelom, prve takve razgovore u nekoliko desetljeća, budući da te dvije zemlje ne održavaju diplomatske odnose.

I premijer Navaf Salam pozvao je Iran da prestane koristiti njegovu zemlju kao „pregovarački alat“ u razgovorima sa Sjedinjenim Državama.

Zahtjev je Teherana da sporazum s Washingtonom o okončanju rata, koji je započeo 28. veljače izraelsko-američkom kampanjom bombardiranja, uključuje i prekid neprijateljstava na libanonskoj fronti, uz povlačenje izraelskih snaga.

Hezbolah je uvukao Libanon u rat početkom ožujka napadom na Izrael kako bi osvetio smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija u izraelsko-američkom napadu.

U izraelskim napadima na Libanon ubijeno je više od 3560 osoba od početka sukoba, prema posljednjim službenim podacima. S izraelske strane, u tom sukobu ubijeno je 27 vojnika i jedan civil.