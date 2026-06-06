Horor na Zapadnoj obali: Vojnici Izraela ubili sedmomjesečnu bebu, ranili i roditelje...

Izraelski vojnici ubili su su sedmomjesečnu palestinsku bebu i ranili njegove roditelje u području Tel Rumeida južno od grada Hebrona na Zapadnoj obali u petak navečer, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva, a prenosi Reuters. Ministarstvo je identificiralo bebu kao Sama Fahda Abu Haikala i reklo da je umro na mjestu događaja, dok su njegovi roditelji zadobili prostrijelne rane.

Bebina baka rekla je da se obitelj vozila blizu kontrolne točke 17 kada su u daljini ugledali izraelska vojna vozila i vojnike te zaustavili automobil. Rekla je da su zatim prema njima ispaljeni pucnji za koje su isprva vjerovali da su pucnji upozorenja.

"Jedan metak pogodio je mog unuka, prošao mu kroz lice i glavu, pogodivši majčin obraz gdje se i zadržao", rekla je te dodala da je majka u bolnici.

Izraelska vojska objavila je da su tijekom operativnih aktivnosti u području Hebrona u petak vojnici primijetili vozilo koje im se približava, a jedan je vojnik ispalio pojedinačne hice na vozilo. Navedeno je da su tri Palestinca ranjena i evakuirana radi liječenja.

Početna vojna istraga utvrdila je da su ozlijeđeni "neumiješani civili", izjavila je vojska, dodajući da se incident istražuje i da će nalazi biti dostavljeni nadležnim vlastima.

Tel Rumeida, područje Hebrona gdje izraelski doseljenici žive pod jakom vojnom zaštitom među palestinskim stanovnicima, odavno je žarište nasilja na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael.

Preko 700.000 doseljenika živi u istočnom Jeruzalemu i na Zapadnoj obali među više od 3 milijuna Palestinaca, prema izvješću Europske unije iz 2024. godine.