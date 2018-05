Aparati za bezbolno mjerenje glukoze na listi HZZO-a

Zagrebačko dijabetičko društvo je medijima u četvrtak poslalo prioćenje u kojem navode da od petka na snagu stupa odluka HZZO-a o stavljanju aparata za bezbolno kontinuirano mjerenje glukoze na HZZO listu pomagala.

Njihovo prioćenje donosimo u cijelosti:

"Osiguranicima na višestrukim injekcijama inzulina će na trošak fonda biti omogućen pristup revolucionarnoj tehnologiji za svakodnevno bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze.

Djeca do 8 godina će moći ostvariti pravo na Medtronic Minimed senzore. Pravo na Abbott Libre senzore mogu ostvariti također djeca od 4-18 godina starosti, slijepe osobe i trudnice. Odrasli bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom i s „dokazanom hipoglikemijom u hospitalnim uvjetima“ također mogu ostvariti pravo na Libre senzor.

Početne nejasnoće oko primjene novih smjernica su vjerujemo, uz pomoć eminentnih predstavnika dijabetološke struke, razjašnjene. Naime, udruge dijabetičara su se angažirale prema dijabetološkim stručnim društvima i referentnim centrima kako bi se preciznije definirala „hipoglikemija u hospitalnim uvjetima“.

Ravnateljica referentnog centra za dijabetes Vuk Vrhovac, prof. Dr. Lea Smirčić Duvnjak je za medije izjavila da se sigurno „ne radi o činjenici da netko treba biti hospitaliziran u bolnici da bi mu se dokazala hipoglikemija“. Tu informaciju je potvrdio i ključni član nadležnog HZZO povjerenstva za pomagala koje je i donijelo ovu odluku, prof. dr. sc. Milan Vrkljan. On je izjavio da „hospitalni uvjeti“ ne znače „ležanje u bolnici“ jer je to nepotrebno i skupo, te da ležanja nikako neće biti. Pacijenti se s time slažu jer je hospitalizacija za ovu jednostavnu tehnologiju skupa i nepotrebna, ne primjenjuje se niti kod uvođenja puno kompliciranije inzulinske pumpe, te nije zabilježena nigdje u svijetu.

Ova odluka iznimno je velik uspjeh i rezultat rada brojnih bolesnika, udruga, medicinskih stručnjaka, nadležnih političara i javnosti. Na posljetku HZZO je ovime potvrdio kontinuitet u kvalitetnoj brizi za djecu oboljelu od dijabetesa, te konačno i velik napredak u liječenju odraslih osoba s dijabetesom. Hrvatska će se ovime ponovno pridružiti razvijenim zemljama po pitanju zdravstvene skrbi za dijabetes i time ostvariti uštede na skupim komplikacijama dijabetesa kao što su amputacije, sljepilo i dijaliza".