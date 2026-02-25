Apartman, kuće i VW koji je kupio od Plesa sa zvijezdama. Što sve ima Dario Zurovec?

Gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec predao je krajem siječnja 2026. redovitu godišnju imovinsku karticu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. U dokumentu su navedeni njegovi prihodi, nekretnine, štednja, kao i obveze po kreditima. Navodi se da Zurovec dužnost gradonačelnika obnaša volonterski, dok je u Hrvatskom saboru zaposlen profesionalno.

Prema prijavi, mjesečna primanja od saborske dužnosti iznose 5.695,86 eura bruto, odnosno 3.898,49 eura neto. Uz to, prijavio je i dodatnih 199,10 eura mjesečno kroz primitke koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez.

Ranije je radio kao servisni inženjer u tvrtki Ericsson Nikola Tesla, gdje je bio zaposlen od 2013. do 2017. godine. Drugih paralelnih poslova tijekom aktualnog mandata, prema kartici, nema.

Kad je riječ o imovini, Zurovec je prijavio više nekretnina u suvlasništvu. U Martinšćici posjeduje 50 posto apartmana površine 28 četvornih metara, procijenjene vrijednosti oko 81 tisuću eura. U Kerestincu je suvlasnik dviju kuća – jedne površine 605 kvadrata, procijenjene na oko 66 tisuća eura, te druge kuće s okućnicom od 651 kvadrat, čija je procijenjena vrijednost oko 249 tisuća eura. Sve su nekretnine stečene darovnim ugovorima. Uz to, njegova supruga vlasnica je građevinskog zemljišta u Brezju površine 1.262 četvorna metra, vrijednog oko 52.500 eura, kupljenog iz ušteđevine i redovitih primanja.

Od pokretnina, Zurovec je prijavio osobni automobil VW T-Roc iz 2023. godine, vrijedan oko 36 tisuća eura. U napomeni navodi da je vozilo kupljeno kombinacijom plaće, ušteđevine i naknade za nastupe u televizijskom showu “Ples sa zvijezdama”.

Na štednim računima ima ukupno nešto više od 45 tisuća eura, dok je dodatnih gotovo 30 tisuća eura prijavljeno na ime štednje njegove supruge. Riječ je, prema navodima, o sredstvima stečenima kroz stambenu i deviznu štednju.

S druge strane, prijavljena je i kreditna obveza prema Zagrebačkoj banci. Zurovec je 2024. godine podigao kredit u iznosu od 40 tisuća eura, s rokom otplate od 84 mjeseca i mjesečnom ratom od 580,52 eura, uz kamatnu stopu od 5,8 posto.

U kartici je navedeno i da je član Hrvatske Mense, bez navođenja posebnih funkcija u toj organizaciji.