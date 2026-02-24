Obavijesti

OPET BURNO U SABORU

CIRKUS Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo!

CIRKUS Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo!
"HDZ je putem svojih istaknutih i visokopozicioniranih članova krenuo u natjecanje s DP-om tko je od njih veći ili  najveći ustaša", kazala je Orešković u Saboru...

Admiral

Novi dan donio je novi kaos u hrvatski Sabor. Priča se o ustašama, spominju se narikače, ćevapi, atmosfera je opet dosta burna...

Saborski zastupnik Dario Zurovec (Klub nezavisnih zastupnika) prigovorio je u utorak zbog, kako  je kazao, izostanka reakcije na nedavne izjave gradonačelnika Banje Luke u Gračacu.

"Nije se dogodilo ono minimalno što bi svaka odgovorna politika morala učiniti, a to je jasno, nedvosmisleno i bez ikakvih kalkulacija ograditi se od napada na suverenitet Republike Hrvatske”, kazao je Zurovec u govoru na slobodnu temu, na početku saborske sjednice.

Boraveći u Gračacu povodom proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" i da " ova zemlja pripada nama". 

"To nije nikakav folklor, to je čista politička poruka s vrlo jasnim značenjem”, ustvrdio je Zurovec, podsjetivši kako je u prvom redu na tom događaju sjedila saborska zastupnica Anja Šimpraga (SDSS). Kaže da do danas nismo čuli njezinu jasnu i nedvosmislenu  osudu govora  s tog događanja, a nije bilo ni jasne i principijelne reakcije vrha SDSS-a. 

"Šutnja nije neutralna po ovom pitanju, ona je poruka i stav; kada se šuti pred osporavanjem suvereniteta vlastite države, ta šutnja postaje velik politički problem”, poručio je.

Zurovec je postavio i pitanje odgovornosti medija, ocijenivši nevjerojatnim da se u dijelu medijskog prostora marginalizira činjenica da je zastupnica SDSS-a  sjedila u prvom redu na tom događaju, na kojem je strani političar negirao suverenitet njezine države.

Orešković: "Ustašizacija Hrvatske” volja čitave vladajuće većine

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) u slobodnom govoru poručila je da će o temi ustaša i partizana prestati govoriti kada  prestane "akutna ustašizacija Hrvatske”. Pritom je ustvrdila da između HDZ-a i DP-a  nema nikakve razlike i da je "ustašizacija Hrvatske” nedvosmislena volja čitave vladajuće većine.

"Umjesto da HDZ osudi ideološki spektar DP-a koji se očituje u veličanju Ante Pavelića,  umjesto da se osudi, ne samo anemičnom retorikom premijera, već na način da se DP prokaže kao protuustavna, protudržavna i antihrvatska stranka i kao takva isključi iz vlasti, HDZ je putem svojih istaknutih i visokopozicioniranih članova krenuo u natjecanje s DP-om tko je od njih veći ili  najveći ustaša”, kazala je Orešković, osvrnuvši se pritom na izjavu HDZ-ova Mislava Hermana da, po njegovu mišljenju, nema  razlike između NDH i jugoslavenskog antifašizma.

"To znači da Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast i to je rezime trećeg mandata HDZ-a... To su ljudi koji nemaju moralnih kočnica i za vlast su spremni napustiti sva načela, sve vrijednosti i identitet. Kada bi se takvima poklopile životne i političke okolnosti, primjerice radi ostanka na vlasti, ne bi me začudilo da su protiv svog naroda u stanju raditi i gore stvari, pa i gore zločine kakvih smo se nagledali u povijesti”, zaključila je zastupnica DOSIP-a, izazvavši reakciju DP-ovih zastupnika i predsjednika Hrvatskog sabora.

Kukavica odbacio tvrdnju da su ustaše

"Izgovoreno ne bi ni pas s maslom pojeo, Orešković priča o tome da će aktualni političari provoditi zločine po uzoru na NDH, to su strašne optužbe”, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Stipo Mlinarić Ćipe (DP) nazvao je Orešković "narikačom i lažljivicom” te joj poručio da je ona zadnja koja treba moralizirati. 

Ivica Kukavica (DP) odbacio  je tvrdnju da su oni ustaše. „Hoćete li biti dosljedni i zatražiti zabranu himne Lijepa naša jer je ista bila službena himna za vrijeme NDH?”, upitao je Kukavica zastupnicu Orešković.

Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) predložila je kolegama da prestanu trošiti energiju na "jalove ideološke sukobe” i u Saboru pokrenu ozbiljnu, strukturiranu raspravu o tehnološkoj budućnosti Hrvatske.

"Dok se u ovom domu i u javnosti ponovno otvaraju rovovi iz Drugog svjetskog rata, dok se prebrojava tko je bio na kojoj strani prije osamdeset godina, svijet vodi sasvim drugačiju raspravu, raspravu o umjetnoj inteligenciji, kvantnim računalima i humanoidnim robotima”, kazala je i upitala želimo li Hrvatsku koja se bavi prošlošću ili Hrvatsku koja stvara budućnost.

"Mi raspravljamo o simbolima iz prošlog stoljeća, dok nam mladi inženjeri i znanstvenici odlaze raditi upravo u centre izvrsnosti. Bavimo se stručnjacima čije diplome mirišu na mješavinu benzina i ćevapa s benzinske pumpe u Travniku”, dodala je Puljak i ustvrdila da, ako ne investiramo u STEM i AI centre danas, sutra ćemo biti samo kolonija koja iznajmljuje apartmane onima koji su na vrijeme shvatili kamo svijet ide.

