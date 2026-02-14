Obavijesti

VIDEO Zurovec se na fašniku maskirao u Thompsona: Zabio je mač, čule se i Čavoglave

VIDEO Zurovec se na fašniku maskirao u Thompsona: Zabio je mač, čule se i Čavoglave
Foto: Facebook

Fašnik je prilika da se čovjek ludira na vlastite situacije, kaže nam Dario Zurovec...

Admiral

Uzeli smo aktualnu temu i odlučili smo se sprdati, rekao nam je Dario Zurovec, gradonačelnik Grada Svete Nedelje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zurovac kao Thompson 01:02
Zurovac kao Thompson | Video: Čitatelj 24sata

Naime, danas se na Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji održava tradicionalni Svetonedeljski fašnik. I sam gradonačelnik se pridružio fašniku, te se maskirao u Marka Perkovića Thompsona. 

OBJAVA NA FACEBOOKU Zurovec zbog Thompsona kritizirao Tomaševića: Vrijede li ista pravila i za Milu Kekina?
Zurovec zbog Thompsona kritizirao Tomaševića: Vrijede li ista pravila i za Milu Kekina?

- Aktualno je, a fašnik je prilika da se čovjek ludira na vlastite situacije - rekao nam je kratko Zurovec. 

Također je s pozornice poručio da ne dočekuju rukometaše, a nakon što je zabio mač u pozadini su se čule Čavoglave. Na pozornici se pojavio i lik Tomislava Tomaševića.

