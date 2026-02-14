VIDEO Zurovec se na fašniku maskirao u Thompsona: Zabio je mač, čule se i Čavoglave

Uzeli smo aktualnu temu i odlučili smo se sprdati, rekao nam je Dario Zurovec, gradonačelnik Grada Svete Nedelje.

Naime, danas se na Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji održava tradicionalni Svetonedeljski fašnik. I sam gradonačelnik se pridružio fašniku, te se maskirao u Marka Perkovića Thompsona.

- Aktualno je, a fašnik je prilika da se čovjek ludira na vlastite situacije - rekao nam je kratko Zurovec.

Također je s pozornice poručio da ne dočekuju rukometaše, a nakon što je zabio mač u pozadini su se čule Čavoglave. Na pozornici se pojavio i lik Tomislava Tomaševića.