Apartmani u 'banani': U srpnju imali 300.000 noćenja manje nego lani, hotelima brojke rastu

Gotovo 300.000 manje noćenja imali su apartmani u srpnju u odnosu na isti mjesec lani, što jasno pokazuje da je sezona lošija u odnosu na prošlu godinu, a rezultati za kolovoz još se čekaju. Iščitava se to iz službenih podataka Hrvatske turističke zajednice koja je objavila da je u srpnju ostvareno 12,291.845 noćenja u objektima u domaćinstvu, dok je lani ta brojka iznosila 12,590.593.

Što se tiče ukupnog broja dolazaka turista u srpnju, njih je 89.393 manje u odnosu na srpanj 2024., dok je ukupan broj noćenja, kad se gledaju svi objekti, manji za 321.151, dok je 86 posto gostiju boravilo u komercijalnom smještaju.

Za razliku od apartmana, hoteli su ostvarili rast pa su u srpnju imali 6960 gostiju više nego lani, s ukupno 109.622 noćenja više. Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, koja okuplja najveće hotelijerske kuće u Hrvatskoj, rekao je za 24sata da je sve što se događa očekivano i najavljivano.

- Zadnjih godina obiteljski smještaj na tržište je stavljao po 50 tisuća novih kreveta pa je popunjavanje tih kapaciteta postalo teže. Proteklih godina se kontinuirano ulagalo u dizanje kvalitete hotelskih kapaciteta, a broj kapaciteta kreveta je malo rastao. Gosti traže sve kvalitetniji smještaj, a slično očekujem i u kolovozu. Sve smo to najavljivali u pripremi sezone tako da me ne čude te brojke. Tamo gdje se ulagalo u kvalitetu i gdje se nije značajno povećao broj kapaciteta te vrste smještaja dobro rade. Čujem da i u privatnom smještaju oni kvalitetniji imaju više gostiju - zaključuje Ostojić.

'Stornirale su se rezervacije potvrđene prije lipnja'

Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre, za 24sata je, pak, navela da im je bila slabija popunjenost u srpnju.

- Stornirale su se rezervacije potvrđene prije lipnja. Pitanje je što se dogodilo na zapadnom tržištu. Mnogo zemalja je u nekoj recesiji, naročito Njemačka. Pretpostavljam da je dobar dio ljudi koji su namjeravali doći našao jeftiniju destinaciju, a dobar dio je odlučio ostati doma. U Hrvatskoj su eksplodirale cijene izvanpansionske ponude što se vidi po cijenama u trgovinama. Turisti koji dolaze u apartmane uspoređuju cijene s onima doma i kažu da je osjetna razlika, odnosno da je kod nas skuplje. Mi nemamo visoku kategoriju gostiju, oni koji dolaze u apartmane dosta kuhaju doma, a mnogi su došli i s punim prtljažnicima namirnica - rekla nam je Lorena John.

Što se tiče cijena apartmana, dodaje kako obiteljski iznajmljivači nisu htjeli podizati cijene jer im je već bilo alarmantno da je i lani bio slabiji interes za Jadran.

- Cijene su ostale na lanjskim razinama, ali ako je većini gostiju standard pao, nisu mogli pratiti cjenovne razrede koji su kod nas. Recimo, mnogo smještaja nudi gostima bazen, jacuzzi, blizinu obale, i to sve utječe na cijenu koja se nudi - navodi John.

No optimistična je zato što se, kaže, rujan počeo polako puniti s rezervacijama.

Što se tiče rasta broja gostiju u hotelima, smatra kako na njih ne utječu cijene u trgovinama i restoranima jer se hrane u hotelu.

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, rekla nam je, pak, da sad prvi put imamo smanjenje broja ležajeva u apartmanima.

- Vidim da je ponuda premašila potražnju, iako nije puno manja nego lani. Imamo oko 126.000 registriranih iznajmljivača, a ima i onih koji iznajmljuju smještaj na crno. Činjenica je da ne možemo nerealno rasti jer infrastruktura ne može pratiti toliko gostiju. Sezona je u padu, a to primjećujemo i u izvanpansionskoj ponudi. No u obiteljskom smještaju postsezona se puni, neki će raditi do kraja listopada - ističe Marković.

Staničić: Ne smijemo pretjerano povećavati cijene

Usko, kaže, surađuje i s kolegama u Italiji i Crnoj Gori te navodi da je i kod njih veći pad.

- Gosti gledaju na svaki euro i to nas košta, a naše trgovine prednjače po skupoći. Naši su gosti sad birali jeftinije destinacije, neki će reći da je to Bugarska, Albanija i Grčka. No mi smo mala destinacija i ne možemo biti jeftini kao prije pet godina, cijene su se dizale u svim segmentima. Gosti s naših emitivnih tržišta, kao što je Njemačka, paze gdje će potrošiti novce. Već sad se trebamo jako dobro pripremiti za iduću godinu. Sve cijene moraju biti stabilne, pogotovo izvanpansionska ponuda, koja nam je dosta skupa, a to se odnosi prvenstveno na trgovine i ugostiteljske objekte - rekla je Marković.

Podsjetimo kako je ministar turizma Tonči Glavina još u svibnju upozorio da cijene moraju biti realne.

- Više od 50 posto gostiju će odabrati svoju ljetnu destinaciju ovisno o cijeni i kvaliteti, dakle glavni motiv dolaska su konkurentnost i cijene - poručio je ministar uoči sezone, dok je direktor Hrvatske turističke zajednice, Kristjan Staničić, prije nekoliko tjedana istaknuo problem rasta cijena koji sve više utječe na poziciju Hrvatske na međunarodnom tržištu.

Kako je naveo, prema podacima Eurostata, rast cijena u Hrvatskoj nadmašio je onaj u konkurentskim zemljama poput Grčke i Španjolske, a to smanjuje atraktivnost domaće ponude. Upozorio je da se ovakva cjenovna politika negativno odražava i na imidž Hrvatske. Rekao je da su na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma upozorili turistički sektor da bude razuman s formiranjem cijena i da je potrebno ostati konkurentan u odnosu na druge mediteranske zemlje.

- Ne smijemo raditi pogrešne poteze u smislu pretjeranog povećanja cijena - poručio je Staničić.

86%

noćenja u srpnju je registrirano u komercijalnom smještaju.

89.393

turista bilo je manje u Hrvatskoj u srpnju u odnosu na lani.

300.000

manje noćenja imali su apartmani u srpnju u odnosu na lani.

12,3 MIL.

noćenja ostvareno je u srpnju ove godine u objektima u domaćinstvu.