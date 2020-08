APN od ponedjeljka prikuplja ponude za subvenciju kredita

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat izjavio je u srijedu da je za ovu godinu osigurano 10-ak milijuna kuna za mjeru subvencioniranja stambenih kredita te da svi zainteresirani mogu očekivati javni poziv

<p>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) obavijestila je u petak sve zainteresirane kreditne institucije da će u ponedjeljak, 24. kolovoza biti objavljen poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.</p><p>- Na temelju 10. članka Zakona o subvencioniranju stambenih kredita APN u ime Republike Hrvatske objavit će 24. kolovoza 2020. godine u javnim glasilima poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita - objavljeno je na internetskoj stranici APN-a, u obavijesti svim zainteresiranim kreditnim institucijama koje na području RH mogu obavljati poslove davanja kredita na tržištu. </p><p>Kako navode iz APN-a, rok dostave ponuda za kreditne institucije je 1. rujna ove godine do 16 sati.</p><p>Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine <strong>Darko Horvat</strong> izjavio je u srijedu da je za ovu godinu osigurano 10-ak milijuna kuna za mjeru subvencioniranja stambenih kredita te da svi zainteresirani mogu očekivati javni poziv.</p><h2>Dosad četiri natječaja za subvencionirane kredite</h2><p>Dosad su već provedena četiri kruga prijava za subvencioniranje kredita, a prvi put prijave građana su se počele zaprimati u rujnu 2017. godine, dok je ove godine iznimno natječaj održan i na proljeće.</p><p>Prema dosadašnjoj praksi APN je objavljivao javni poziv kreditnim institucijama za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora, kroz neko vrijeme objavljivao se popis banaka s kojima je sklopljen ugovor, kao i iznos efektivnih kamatnih stopa za eurske i kunske kredite koje su pojedine banke ponudile.</p><p>Potom slijedi objava oglasa o početku subvencioniranja stambenih kredita, a kroz određeno razdoblje kreće i zaprimanje prijava, koje banke u ime svoje klijenata predaju u APN.</p><p>Primjerice, ove godine javni poziv bankama za dostavu ponuda je bio objavjen 19. veljače, a zahtjevi u APN su se počeli zaprimati 30. ožujka, dok je lani poziv bankama upućen 23. srpnja, a prijave su se zaprimale od 10. rujna. </p><p>Kako stoji na internetskim stranicama Ministarstva, do ove je godine ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 9.410 obitelji osiguralo svoj dom, a kada se tome pribroji i 3.681 zahtjev s ovogodišnjeg proljetnog natječaja, broj korisnika subvencija doseže 13 tisuća.</p><p>Po već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. </p><p>Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.</p><p>Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja prošle godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.</p>