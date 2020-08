Građani sve pripremili, neki dali i predujam, subvencija još nema

Ako ne bude APN-a, ići će na redovne stambene kredite, ali svi nestrpljivo čekaju da iskoriste subvenciju, rekao je kreditni posrednik Hrvoje Travnikar

<p>Bivši ministar graditeljstva u Plenkovićevoj vladi <strong>Predrag Štromar</strong> obećao je da će vlada nastaviti subvencionirati kupnju mladima. No, kako javlja<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/hoce-li-biti-ista-od-stambenih-subvencija---617089.html" target="_blank"> Dnevnik.hr</a>, mladi do novog stana uz državnu pomoć neće moći u rujnu, već će novi krug subvencija stambenih kredita krenuti najranije u listopadu. Ako ga uopće bude. </p><p>- Želja je da se nastavi program, ali s obzirom na činjenicu da je većina sredstava korištena za mjere gospodarskog oporavka zbog krize uzrokovane koronavirusom, u očekivanju smo novih projekcija proračuna i kalkulacija o raspoloživosti sredstava za provedbu samog projekta. Javnost će se u najkraćem mogućem roku obavijestiti o mogućem datumu objave novog natječaja - stoji o odgovoru koji je Dnevnik.hr dobio iz Ministarstva graditeljstva.</p><p>Građani su nestrpljivi jer su mnogi već riješili svu birokraciju. Neki su već dali i predujam za stanove. </p><p>- Kod nas već nekoliko stotina klijenata čeka samo pravu vijest iz APN-a (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) i Ministarstva graditeljstva da preda dokumentaciju u banku. Ako ne bude APN-a, ići će na redovne stambene kredite, ali svi nestrpljivo čekaju da iskoriste subvenciju - rekao je kreditni posrednik <strong>Hrvoje Travnikar</strong>.</p><p>- Određeni broj predugovora već smo potpisali u nadi da će APN-a ove godine biti i da će biti u isto vrijeme kao i lani, a ako ne bude, klijenti će ići na redovne kredite - rekao je <strong>Boro Vujović </strong>iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.</p><p>Upiti nestrpljivih građana obasipaju i same banke. Iz Hrvatske udruge banaka ističu da banke žele i spremne su za novi krug poticaja ako ga bude. Zbog korone će, kažu, još uvijek za neke klijente biti pooštreni uvjeti za dobivanje kredita.</p>