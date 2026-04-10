APN zaprimio 5.280 zahtjeva za potporu mladima pri kupnji ili gradnji prve nekretnine

Piše HINA,
APN zaprimio 5.280 zahtjeva za potporu mladima pri kupnji ili gradnji prve nekretnine
Ilustracija nekretnina u Puli

Od 3.558 odobrenih zahtjeva, 1.321 odnosi se na povrat PDV-a, a 2.237 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.640 eura

 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 8. travnja zaprimila je 5.280 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, pri čemu je odobrena isplata od gotovo 27 milijuna eura, prenosi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je 4.668, a odobreno 3.558.

U strukturi ukupne odobrene potpore, 19,5 milijuna eura odnosi na povrat PDV-a, a 7,7 milijuna eura na povrat poreza na promet nekretninama (PPN).

Prosječan iznos potpore je 14.737 eura za PDV i 3.449 eura za PPN.

PODACI DZS-A LUDE CIJENE NEKRETNINA Evo koliko su skočile cijene u 2025.
LUDE CIJENE NEKRETNINA Evo koliko su skočile cijene u 2025.

Od 3.558 odobrenih zahtjeva, 1.321 odnosi se na povrat PDV-a, a 2.237 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.640 eura.

Prosječna cijena nekretnina na temelju odobrenih zahtjeva iznosi 2.181 euro po četvornom metru. Najviša cijena od 5.263 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 103 eura po četvornome metru, kupljena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Najviše odobrenih zahtjeva iz Grada Zagreba

Najviše odobrenih zahtjeva je iz Grada Zagreba, 1.530. Slijede Zagrebačka županija s 345, Splitsko-dalmatinska s 325, Primorsko-goranska s 262, Osječko-baranjska sa 150, Vukovarsko-srijemska sa 101 odobrenim zahtjevom itd.

Zahtjevi za potporama pristigli su iz svih dijelova Hrvatske pa su potpore isplaćene mladima u svim hrvatskim županijama. Među gradovima prednjače Zagreb (1.530), Split (195), Rijeka (160), Velika Gorica (130), Zadar (90), Osijek (88), Zaprešić (62), Karlovac (48) i Slavonski Brod (43).

ZAŠTO GA JE TURSKA PUSTILA? Pavlek navodno tražio prijenos vlasništva nekretnina na druge osobe: Iz Turske otišao u Aziju?
Pavlek navodno tražio prijenos vlasništva nekretnina na druge osobe: Iz Turske otišao u Aziju?

Prosječna dob podnositelja zahtjeva jest 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, dok najstariji imaju 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica.

Prosječan broj članova kućanstva jesu dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnina iznosi 71 četvorni metar. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji i ima 14 četvornih metara, dok je površinom najveća nekretnina od 259 četvornih metara u Istarskoj županiji.

Komentari 0
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'
TVRDI ALEX JONES

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Kontroverzni komentator Alex Jones tvrdi da Melania Trump napušta svog supruga Donalda, jer "zna da brod tone"

