APN zaprimio 5.280 zahtjeva za potporu mladima pri kupnji ili gradnji prve nekretnine

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 8. travnja zaprimila je 5.280 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, pri čemu je odobrena isplata od gotovo 27 milijuna eura, prenosi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je 4.668, a odobreno 3.558.

U strukturi ukupne odobrene potpore, 19,5 milijuna eura odnosi na povrat PDV-a, a 7,7 milijuna eura na povrat poreza na promet nekretninama (PPN).

Prosječan iznos potpore je 14.737 eura za PDV i 3.449 eura za PPN.

Od 3.558 odobrenih zahtjeva, 1.321 odnosi se na povrat PDV-a, a 2.237 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.640 eura.

Prosječna cijena nekretnina na temelju odobrenih zahtjeva iznosi 2.181 euro po četvornom metru. Najviša cijena od 5.263 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 103 eura po četvornome metru, kupljena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Najviše odobrenih zahtjeva iz Grada Zagreba

Najviše odobrenih zahtjeva je iz Grada Zagreba, 1.530. Slijede Zagrebačka županija s 345, Splitsko-dalmatinska s 325, Primorsko-goranska s 262, Osječko-baranjska sa 150, Vukovarsko-srijemska sa 101 odobrenim zahtjevom itd.

Zahtjevi za potporama pristigli su iz svih dijelova Hrvatske pa su potpore isplaćene mladima u svim hrvatskim županijama. Među gradovima prednjače Zagreb (1.530), Split (195), Rijeka (160), Velika Gorica (130), Zadar (90), Osijek (88), Zaprešić (62), Karlovac (48) i Slavonski Brod (43).

Prosječna dob podnositelja zahtjeva jest 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, dok najstariji imaju 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica.

Prosječan broj članova kućanstva jesu dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnina iznosi 71 četvorni metar. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji i ima 14 četvornih metara, dok je površinom najveća nekretnina od 259 četvornih metara u Istarskoj županiji.