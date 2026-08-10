APN zaprimio gotovo 7000 zahtjeva za povrat poreza

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 7. kolovoza zaprimila je 6994 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a dosad je odobreno 4600 zahtjeva u ukupnom iznosu većem od 34,8 milijuna eura.

Od ukupno zaprimljenih zahtjeva obrađeno ih je 5875. Odobreno je 4600 zahtjeva, 220 je upućeno na dopunu dokumentacije, dok je 1055 odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.

Od ukupnog broja odbijenih zahtjeva, njih 291, odnosno 4,96 posto, odbačeno je zbog cijene nekretnine koja je prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne cijene.

Među ostalim razlozima odbijanja, uz previsoku cijenu ili kvadraturu, bili su ugovori o kupoprodaji potpisani prije 1. siječnja 2025., dob podnositelja viša od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina te višestruko podnošenje zahtjeva unutar istog kućanstva.

Mjera se provodi od lipnja prošle godine, a namijenjena je građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade prvu nekretninu, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Vrijednost potpora gotovo 35 milijuna eura

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 34.815.099 eura. Od toga se 24.751.745 eura odnosi na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 10.063.354 eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN).

Od 4600 odobrenih zahtjeva, 1684 odnose se na povrat PDV-a, a 2916 na povrat PPN-a. Prosječan iznos potpore iznosi 14.698 eura za PDV i 3451 euro za PPN, dok prosječna potpora po obitelji iznosi 7568 eura.

Najviše odobrenih zahtjeva dolazi iz Grada Zagreba, njih 1897. Slijede Zagrebačka županija s 435 zahtjeva, Splitsko-dalmatinska s 428, Primorsko-goranska s 327 i Osječko-baranjska s 212.

U Istarskoj županiji odobrena su 142 zahtjeva, u Zadarskoj 140, Vukovarsko-srijemskoj 139, Varaždinskoj i Karlovačkoj po 112, Dubrovačko-neretvanskoj 97, Brodsko-posavskoj 81, Koprivničko-križevačkoj 77, Krapinsko-zagorskoj 76, Sisačko-moslavačkoj 71, Bjelovarsko-bilogorskoj 67, Međimurskoj 55, Šibensko-kninskoj 38, Požeško-slavonskoj 35, Virovitičko-podravskoj 32, a u Ličko-senjskoj županiji 27 zahtjeva.

Prosječno kućanstvo ima dva člana

Među gradovima prednjači Zagreb s 1897 odobrenih zahtjeva, a slijede Split s 248, Rijeka sa 185, Velika Gorica sa 155, Osijek sa 121, Zadar sa 119, Karlovac s 82, Zaprešić sa 78, Solin s 58 i Varaždin s 54 zahtjeva.

Slavonski Brod i Vinkovci imaju po 52 odobrena zahtjeva, Pula i Samobor po 47, Dubrovnik 40, Dugo Selo i Koprivnica po 38, Viškovo 36, Vukovar 33, Zabok 31, Kaštela 30, Šibenik 29, Bjelovar 26, a Makarska i Sisak po 22.

Prosječna dob podnositelja zahtjeva je 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, a najstariji 44 godine, što je ujedno gornja dobna granica za ostvarivanje prava na potporu.

Prosječno kućanstvo ima dva člana, dok najveće kućanstvo za koje je odobrena potpora čini obitelj s 12 članova.

Prosječna cijena kvadrata 2186 eura

Prosječna površina nekretnine iznosi 72 četvorna metra. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji i ima 14 četvornih metara, dok je najveća, površine 259 četvornih metara, zabilježena u Istarskoj županiji.

Prosječna cijena nekretnina na temelju 4600 odobrenih zahtjeva iznosi 2186 eura po četvornom metru.

Najviša zabilježena cijena, 5263 eura po četvornom metru, odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dok je nekretnina s najnižom cijenom, 103 eura po četvornom metru, kupljena u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dodatne informacije o uvjetima za ostvarivanje prava, postupku podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te APN-a.