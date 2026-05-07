Plenković proglasio najveće dobitnike povrata poreza: 'Porezna je počela s isplatama'

U četvrtak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je 167. sjednica Vlade Republike Hrvatske, a među glavnim temama našli su se obnova nakon potresa, gospodarske mjere, promet, obrazovanje i socijalna politika. Na dnevnom redu bili su i prijedlozi zakona usklađeni s pravilima Europske unije te izvješće o provedbi Zakona o obnovi. Sjednicu je otvorio premijer Andrej Plenković, koji je odmah izdvojio vijest koja će posebno zanimati građane. - Počeo je povrat poreza, najveći dobitnici su mladi - poručio je Plenković.

Govorio je i o novim promjenama cijena goriva te naglasio kako je država ponovno intervenirala kako bi ublažila udar na građane i gospodarstvo.

- Smanjene su cijene eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce. Razina eurosupera ostala je ista. Intervenirali smo u trošarinski dio te omogućili da se ne reflektira rast cijena goriva na druge cijene i time da se smanji inflatorni pritisci - rekao je premijer.

Dotaknuo se i turističke sezone, ali i situacije na svjetskom tržištu zbog krize na Bliskom istoku. Kako je rekao, Vlada je analizirala rezervacije, očekivani broj dolazaka turista i konkurenciju iz drugih zemalja.

- Raspravili smo trenutnu situaciju u pogledu bookinga, procjene dolazaka, dosadašnjih rezultata turističke sezone, krize na Bliskom istoku, inflacije, konkurentskih zemalja koje vode računa o razumnoj cjenovnoj politici i za usluge koje nude nastoje naći najrealniju cijenu. Upravo je to bila poruka cijelom turističkom sektoru - da politika cijena bude razumna kako bismo imali kvalitetnu turističku sezonu - poručio je Plenković.