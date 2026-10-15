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Trumpova unuka ozlijedila se na golfu pa završila na operaciji

Piše Maša Mai Čigir,
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Trumpova unuka ozlijedila se na golfu pa završila na operaciji
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Foto: Instagram
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Unuka predsjednika SAD-a, Kai Trump, doživjela je ozljedu tijekom svog prvog golf turnira na Sveučilištu Miami, što je rezultiralo operacijom lijevog zapešća i pauzom od natjecanja

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Unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kai Trump, na Instagramu je objavila kako je podvrgnuta operaciji lijevog zapešća svega nekoliko tjedana nakon što se ozlijedila na svom prvom sveučilišnom turniru. Kai će zbog toga morati pauzirati svoju prvu sezonu golfa na Sveučilištu Miami.

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Objavila je fotografiju iz bolničkog kreveta u New Yorku na kojoj se smiješi s gipsom i ortozom na ruci. Napisala je da se ozlijedila tijekom prvog turnira sezone te da je, nakon razgovora s obitelji, trenerima i liječničkim timom, odlučila ipak otići na operaciju.

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- Iako sam se nadala da ću izbjeći operaciju, nakon razgovora s obitelji, trenerima i liječničkim timom znam da je ovo najbolja odluka za moje dugoročno zdravlje i budućnost u sportu koji volim - započela je Kai.

- Nisam ovako zamišljala sljedećih nekoliko mjeseci, ali životni put ponekad ima neočekivane zavoje. Odlučila sam to prihvatiti strpljivo i s velikom odlučnošću - nastavila je.

Zahvalila je svima koji joj pružaju podršku tijekom oporavka te je posebno izdvojila svoju liječnicu, dr. Michelle Carlson iz njujorške bolnice Hospital for Special Surgery. 

- Pravi ljudi uz tebe čine golemu razliku i neizmjerno sam im zahvalna. Sada mi je najvažnije ozdraviti i vjerovati u proces oporavka. Jedva čekam vratiti se svojoj ekipi i onome što volim. Vratit ću se prije nego što mislite, jača i zahvalnija nego ikad! - napisala je na kraju.

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Foto: instagram/kaitrumpgolfer

Kai Trump ovog je ljeta upisala prvu godinu studija na Sveučilištu u Miamiju, gdje igra za sveučilišnu momčad. Ozljeda se dogodila u rujnu na turniru Golfweek Fall Classic u Južnoj Karolini, a to je bio ujedno i njezin prvi nastup za novo Sveučilište.

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