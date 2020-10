Arden osvojila Novi Zeland: 'Ja ću transformirati našu zemlju'

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern ostvarila je u subotu najveću izbornu pobjedu za njenu Laburističku stranku u posljednjih pola stoljeća jer su glasači nagradili njen odlučan odgovor na pojavu covida-19

<p>U svom novom mandatu novozelandska premijerka Jacinda Ardern (40) može sastaviti prvu vladu samo jedne stranke u više posljednjih desetljeća te zemlje. Pred njom je izazov progresističke preobrazbe zemlje koju je obećala ali nije uspjela ostvariti u prvom mandatu u kojme su laburisti dijelili vlast s Nacionalističkom strankom. </p><p>- Ovo je povijesna promjena - ocijenio je analitičar Bryce Edwards sa sveučilišta Victoria opisavši izbore kao najveći zaokret u povijesti novozelandskih izbora u 80 godina.</p><p>Laburisti bi mogli u konačnici imati 64 od 120 mjesta u jednodomnom parlamentu zemlje, najviše što je bilo koja stranka osvojila od uvođenja proprocionalnog izbornog sustava 1996. godine.</p><p>Ardern je obećala biračima da će izgraditi gospodarstvo koje će raditi za sve, stvoriti radna mjesta, obučavati ljude, štitti okoliš i baviti se klimatskim promjenama i društvenom nejednakošću.</p><p>- Živimo u sve polariziranijem svijetu. Mjestu u kojem sve više i više ljudi gubi sposobnost sagledavanja gledišta onog drugog. Nadam se da je ovim izborima Novi Zeland pokazao da mi to nismo - rekla je premijerka.</p><p>Čelnica oporbene Nacionalističke stranke Judith Collins rekla je da je čestitala Ardern na "izvanrednom rezultatu".</p><p>Laburisti su osvojili 49 posto glasova, mnogo više od nacionalista koji su dobili 27 posto, objavilo je izborno povjerenstvo nakon 95 posto prebrojanih glasova.</p><p>Ardern je rekla da će pričekati konačne rezultate kako bi objavila hoće li njena vlada uključiti manje stranke poput Zelenih, bivšeg koalicijskog partera koji je dobio osam posto. </p><h2>Uspješna borba protiv covida-19</h2><p>Čelnike nacionalista u njihovim uporištima uvjerljivo su potukli mladi laburistički kandidati koji su dobili naklonost birača progresističkim, demokratskim porukama i isticali uspjeh stranke u borbi s koronavirusom.</p><p>- U posljednjih sedam mjeseci ove vlade, sva pitanja o njihovim prošlim obećanjima stavljena su na stranu zbog covida-19. To je jednostavno bilo to - rekao je zamjenik čelnice nacionalista Gerry Brownlee koji je izgubio svoje dugogodišnje zastupničko mjesto.</p><p>Iako su izbori donijeli skretanje u lijevo, Ardern će vjerojatno nastaviti ići centrističkim putem, uvelike ciljajući na provedbu sve većih promjena za koje se nada da će nadživjeti buduće promjene vlada jer svoju pobjedu duguje glasačima desnog centra koji su ranije podržavali nacionaliste, rekao je Geoffrey Miller, analitičar portala "Democracy Project".</p><p>Ardern je najavila veće porezne stope za najbogatije, dok je Collins obećala brze porezne rezove. Osim toga se dvije čelnice slažu po većini pitanja. </p><p>Ardern je u državi i u svijetu hvaljena zbog svoje reakcije nakon masovne pucnjave bijelog supremacista u Christchurchu. Tada je poručila „budite jaki i dobri“ te je brzo pojačala restrikcije naoružanja. </p><p>Hvaljena je i zbog pristupa borbi protiv koronavirusa koji je rano eliminiran u toj naciji. Izbori na Novom Zelandu odgođeni su za mjesec dana zbog novog žarišta u Aucklandu koje je vratilo u 'lockdown' najveći grad. </p><p>U zemlji s pet milijuna stanovnika od covida-19 je umrlo svega 25 ljudi, a odgovor Novog Zelanda na epidemiju zavrijedio je pohvale Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).</p><h2>Život na Novom Zelandu vratio se u normalu</h2><p>Život na Novom Zelandu vratio se u normalu, no granice su mu i dalje zatvorene, zbog čega pati turizam, a ekonomisti predviđaju dugotrajnu recesiju. Novozelandsko gospodarstvo je u drugom kvartalu palo za 12,2 posto, najviše od Velike depresije. </p><p>Iako je međunarodno poznata po promicanju progresističkih stavova u pitanjima poput prava žena i socijalne pravde, Ardern je u domovini bila kritizirana jer nije ostvarila svoja obećanja da će njena vlada transformirati zemlju. </p><p>Novozelanđani su u subotu glasovali i na referendumu o legalizaciji eutanazije i rekreativne upotrebe marihuane, a rezultati će biti objavljeni 30. listopada. Novi Zeland bi tako mogao postati treća država na svijetu koja je legalizirala kanabis, nakon Urugvaja i Kanade.</p>