Arena Centar: 'Istražujemo sve, ulažemo velike napore da bi svi naši posjetitelji bili zadovoljni'

Objavom incidenta na Facebooku smo isključivo htjeli ukazati na nekorektno ponašanje, a nikako pozvati na bojkot centra. Nastala je nepotrebna situacija, kažu u Udruzi Mali Zmaj.

<p>Događanje, kako je opisano u Facebook postu Udruge, nikako ne odgovara stavu i politici poslovanja Arena Centra. Arena Centar ulaže velike napore kako bi osigurao zadovoljstvo svojih posjetitelja te čini sve da svaki posjet centru prođe što ugodnije i sigurnije za sve posjetitelje, rekla je <strong>Sanja Vladović</strong> iz marketinškog odjela zagrebačkog Arena Centra komentirajući incident u nedjelju.</p><p>Naime, članovi udruge Mali Zmaj objavili su na društvenim mrežama kako su imali u Arena Centru incident sa zaštitarom koji je pomislio kako članovi prose, a oni su, kažu, kupovali božićne poklone djeci. </p><p>- U ovom trenutku još uvijek traje naša interna istraga što se točno dogodilo. Čim smo saznali za incident kontaktirali smo udrugu Mali Zmaj s molbom da nam daju više informacija kada točno i gdje u centru je došlo do navedenog događanja. Na žalost do ovog trenutka još nismo dobili odgovor od Udruge s konkretnim informacijama koje bi nam pomogle u utvrđivanju činjeničnog stanja. Nadamo se njihovom skorom očitovanju - poručili su iz Arena centra i dodali kako su samo u prošloj godini imali preko deset milijuna posjeta uz mali broj intervencija zaštitarske službe. </p><p>Iz društva Mali Zmaj rekli su nam kako je kupovina dugo trajala te kako su svi trgovci u dućanima bili pristojni i uslužni. Poklone bi kupili pa ih potom nosili u auto, a cijelo su vrijeme imali popis proizvoda u rukama.</p><p>- U jednom nas je trenu zaustavio zaštitar nasred centra koji je primijetio popis u rukama i zaključio da prosimo. Pitao nas je tko nam je dao dopuštenje za kupovinu, bahatio se i nije nas htio saslušati - priča voditeljica Udruge Mali zmaj koja je u nedjelju, s još jednim članom društva, kupovala poklone za 50-ak djece.</p><p>Dodala je kako je isprva bila uvjerena da se gospodin šali, posebno kada je inzistirala da dođe nadređeni kako bi njemu sve objasnila na što je zaštitar rekao kako je on "šef".</p><p>Kaže i kako su se složili s prijedlogom da zovu policiju jer nemaju što kriti, međutim, pridružilo se još nekoliko kolega zaštitara koji su tada priznali da se radi o nesporazumu.</p><p>Iz zaštitarske tvrtke jutros su nam rekli kako nisu upućeni u incident te će se povratno javiti kad budu imali više informacija.</p><p>- Nismo nikoga ništa tražili, cjenkali se ili zahtijevali popuste, a kamoli prosili. Samo smo htjeli kupiti proizvode s popisa kao svi ostali ljudi u centru. Objavom incidenta na Facebooku smo isključivo htjeli ukazati na nekorektno i neljudsko ponašanje, a nikako pozvati na bojkot centra. Nastala je nepotrebna situacija koja se mogla mirno riješiti - zaključila je voditeljica društva Mali zmaj.</p><p>Udruga Mali zmaj ove godine je objavila popis 471 djeteta i njihovih pisama-želja. Pisma su pisala djeca iz socio-ekonomski ugroženih obitelji, prihvatilišta i sigurnih kuća kojima će ove godine društvo i ljudi dobra srca uljepšati blagdane.</p><p>Sva djeca s popisa već imaju donatore, najčešće ljude koji često sudjeluju u akcijama. Donatori najčešće sami kupe i donesu poklone u prostor društva na zagrebačkom Jarunu no oni koji iz nekog razloga to nisu bili u mogućnosti napraviti, uplatili su novac pa su članovi otišli u kupnju. Članovi su u centar došli kupiti poklone za pedesetak preostale djece s popisa za koje su imali spreman novac donatora.</p><p> </p><p>Popis želja može se provjeriti na adresi: <a href="https://app.malizmaj.org/home" target="_blank">app.malizmaj.org</a>. Ako i vi želite pomoći, s upitima se možete javiti na Facebook ili web stranicu društva gdje pišu svi detalji.</p>