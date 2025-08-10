Obavijesti

POŽARI U SUBOTU

Argentinca uhitili na gumenjaku kod Čiova, sumnjiče ga za požar. Kod Splita požar izazvalo dijete

Argentinca uhitili na gumenjaku kod Čiova, sumnjiče ga za požar. Kod Splita požar izazvalo dijete
Foto: Zvonimir Barisin

Isti dan oko 22 sata na igralištu u Kučinama maloljetna osoba je ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar

U subotu oko 14:50 na Čiovu, u uvali Racetinovac između Gornjeg i Donjeg Okruga, izbio je požar na području koje je obraslo suhom travom i borovom šumom. Radi sigurnosti građana i zaštite imovine, na teren su upućene dodatne ophodnje s policijskim službenicima, policijsko plovilo Postaje pomorske policije te pripadnici Interventne policije Split radi osiguranja nesmetanog zahvata vode kanaderima, piše splitsko-dalmatinska policija.

Policija je na moru zatekla gumenjak na kojem je bio Argentinac (64), a sumnjiči se da je izazvao požar tako što je bacio opušak cigarete. Uhitili su ga, a tijekom nedjelje policija će ga predati pritvorskom nadzorniku.

Isti dan oko 22 sata na igralištu u Kučinama maloljetna osoba je ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar. Gorjeli su trava i nisko raslinje, a požar je lokaliziran i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Policija će nad maloljetnikom, uz prisustvo roditelja, provesti kriminalističko istraživanje.

