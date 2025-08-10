Argentinca uhitili na gumenjaku kod Čiova, sumnjiče ga za požar. Kod Splita požar izazvalo dijete

U subotu oko 14:50 na Čiovu, u uvali Racetinovac između Gornjeg i Donjeg Okruga, izbio je požar na području koje je obraslo suhom travom i borovom šumom. Radi sigurnosti građana i zaštite imovine, na teren su upućene dodatne ophodnje s policijskim službenicima, policijsko plovilo Postaje pomorske policije te pripadnici Interventne policije Split radi osiguranja nesmetanog zahvata vode kanaderima, piše splitsko-dalmatinska policija.

Policija je na moru zatekla gumenjak na kojem je bio Argentinac (64), a sumnjiči se da je izazvao požar tako što je bacio opušak cigarete. Uhitili su ga, a tijekom nedjelje policija će ga predati pritvorskom nadzorniku.

Isti dan oko 22 sata na igralištu u Kučinama maloljetna osoba je ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar. Gorjeli su trava i nisko raslinje, a požar je lokaliziran i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Policija će nad maloljetnikom, uz prisustvo roditelja, provesti kriminalističko istraživanje.