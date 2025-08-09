Gori hrastova šuma kraj Nina: 'Gase i četiri zrakoplova, brzo ćemo ga staviti pod kontrolu'

Cijelo vrijeme nas prelijeću zrakoplovi. U daljini se vidi stup crnog dima. Nadamo se da će ga brzo ugasiti.

To je samo jedan u nizu brojnih komentara čitatelj 24sata, koje su na plažama u okolici Nina zatekli kanaderi. Kako doznajemo, u subotu poslijepodne buknuo je požar u hrastovoj šumi na području između Ninskih Stanova i Žerave u okolici Nina.

Kako nam je rekao Matej Rudić, zadarski županijski vatrogasni zapovjednik, angažirane su brojne snage.

- Trenutačno ga gase vatrogasci iz JVP Grada Zadra, interventna postrojba iz Zadra te DVD Nin s ukupno 20 vatrogasaca i devet vozila. Iz zraka nam pomažu dva kanadera i dva Air-traktora. Uskoro ćemo ga staviti pod kontrolu - kaže nam Rudić.

Podsjetimo, ovo je već drugi šumski požar koji je buknuo u subotu. S drugim, na području Čiova, bore se vatrogasci iz Trogira i okolice. I njima pomaže jedan kanader.