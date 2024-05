Arheološko otkriće: U podmorju Mljeta pronađena građevina poput Dioklecijanove palače!

U sklopu istraživanja podmorja u Pločama na Mljetu arheolozi su došli do sjajnih otkrića. Dosadašnji nalazi jasno upućuju da je Odisejev otok bio važna stanica na trgovačkim putevima, piše Dnevnik.hr.

Riječ je o prostoru ispred palače iz kasne antike, stilom slične onoj Dioklecijanovoj u Splitu. Posljednji put ovaj se lokalitet podrobnije promatralo prije 50-ak godina.

- Određene potonule strukture arhitekture locirane su 70-ih godina, a ovo je prvo pravo istraživanje čiji je cilj utvrditi tehniku gradnje tog pristaništa, mola koji smo našli i ribnjaka za koji se dosad nije znalo, i usporediti ga s tehnikama gradnje palače i utvrditi je li riječ o istom periodu ili postoje druge informacije - rekao je Igor Miholjek, voditelj istraživanja iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Martin Goldammer iz Njemačkog društva za promociju podvodne arheologije iznenađen je količinom posuđa koju su pronašli i ostacima Rimskog Carstva. Cilj istraživanja koje je počelo prošle godine, a sad je nastavljeno, je saznati što više o životu stanovnika Mljeta iz primjerice 5. i 6. stoljeća.

- Najčešće su to odbačeni predmeti koji su došli brodom ili trgovinom, riječ je većinom o amforama, a nama je to bitno jer možemo datirati i odrediti odakle je to dolazilo. Trgovina je postojala u to vrijeme i to nam je dokaz da je Mljet bio na putu između istoka i zapada - rekao je Miholjek.

Svi predmeti pažljivo su izvađeni iz mora, ali dug je put do njihova izlaganja javnosti.