Atlantic grupa kupuje Belupove ljekarne za 10,9 milijuna eura

Iz Podravke, čijoj Grupi pripada Belupo, objasnili su da će se Belupo posvetiti razvoju osnovne djelatnosti. Do 2030. žele postati vodeći stručnjaci u području dermatologije te proizvodnje bezreceptnih proizvoda

Tvrtka Belupo iz sastava Grupe Podravka i ljekarnički lanac Farmacia Holding u vlasništvu Atlantic grupe potpisali su u ponedjeljak ugovor o kupoprodaji Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm Farmacia Holdingu, objavila je Podravka. Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura, koja je u Podravki, nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, ocijenjena najboljom. Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa.

- Ponuda uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina - istaknuto je u priopćenju. Planirano zaključenje transakcije je do kraja siječnja 2026. godine, piše Poslovni.hr.

Iz Podravke su objasnili da je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa. Prodajom ljekarničkog poslovanja fokusirat će se, navode, na snažniji razvoj portfelja i razvoj osnovne djelatnosti. Belupo naime, do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju te snažan regionalni igrač u području OTC (bezreceptnih) proizvoda, kardiologije, psihijatrije i neurologije.

- Ključna tržišta rasta su tržišta srednje i jugoistočne Europe, uz iskorak na zapadna tržišna kroz dermatologiju i suradnju s partnerima. Strategija uključuje investicije vrijedne 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja. Sastavni dio planiranih investicija jest i ulaganje u Centar izvrsnosti za dermatologiju - naveli su iz Podravke.

Iz Atlantic Grupe navode kako će zadržat će zaposlene u lancu.
- Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe – kazali su iz Atlantica.

