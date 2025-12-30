Atlantic grupa kupuje Belupove ljekarne za 10,9 milijuna eura

Tvrtka Belupo iz sastava Grupe Podravka i ljekarnički lanac Farmacia Holding u vlasništvu Atlantic grupe potpisali su u ponedjeljak ugovor o kupoprodaji Belupove ustanove Ljekarne Deltis Pharm Farmacia Holdingu, objavila je Podravka. Riječ je o ponudi ukupne vrijednosti 10,9 milijuna eura, koja je u Podravki, nakon provedenog natječaja i razmatranja obvezujućih ponuda, ocijenjena najboljom. Radi se o ukupno devet ljekarni koje čine tek manji dio poslovanja Belupa.

- Ponuda uključuje kupoprodajnu cijenu ljekarničkog poslovanja te vrijednost ulaganja Farmacije u strateško partnerstvo, odnosno komercijalno poslovanje s Belupom u idućih pet godina - istaknuto je u priopćenju. Planirano zaključenje transakcije je do kraja siječnja 2026. godine, piše Poslovni.hr.

Iz Podravke su objasnili da je odluka o prodaji Ljekarne Deltis Pharm rezultat strateškog usmjerenja Belupa. Prodajom ljekarničkog poslovanja fokusirat će se, navode, na snažniji razvoj portfelja i razvoj osnovne djelatnosti. Belupo naime, do 2030. planira postati vodeći europski stručnjak za dermatologiju te snažan regionalni igrač u području OTC (bezreceptnih) proizvoda, kardiologije, psihijatrije i neurologije.

- Ključna tržišta rasta su tržišta srednje i jugoistočne Europe, uz iskorak na zapadna tržišna kroz dermatologiju i suradnju s partnerima. Strategija uključuje investicije vrijedne 36 milijuna eura koje će omogućiti povećanje proizvodnih i logističkih kapaciteta te unapređenje efikasnosti poslovanja. Sastavni dio planiranih investicija jest i ulaganje u Centar izvrsnosti za dermatologiju - naveli su iz Podravke.

Iz Atlantic Grupe navode kako će zadržat će zaposlene u lancu.

- Širenje ljekarničkog poslovanja u Hrvatskoj te jačanje vodeće tržišne pozicije u ovom segmentu jedan od ključnih stupova korporativne strategije Atlantic Grupe – kazali su iz Atlantica.