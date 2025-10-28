Obavijesti

Australija: Čelnica oporbe kritizirala premijera zbog majice Joy Divisiona

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS

Australska oporbena čelnica Sussan Ley je osudila premijera Anthonyja Albanesea jer je odjenuo majicu s natpisom Joy Division iako zna da naziv tog britanskoga post-punk benda ima antisemitske konotacije

"Vrativši se u Australiju s putovanja u inozemstvo premijer je izašao iz aviona ponosno noseći majicu s imenom benda Joy Division", rekla je Ley u utorak pred članovima australskog parlamenta.

"Ime je preuzeto iz bordela nacističkoga koncentracijskog logora gdje su židovske žene bile prisiljene na seksualno ropstvo", nastavila je.

Liberalka je nastavila kritiku, napomenuvši da je Albaneseu poznato porijeklo naziva benda, koje je u romanu "Kuća lutaka" iz 1955. opisao Yehiel De-Nur (Ka-tzetnik), koji je preživio holokaust pod brojem 135633.

PODRŽAO VELEPOSLANIKA Albanese: Trump je nonšalantan
Albanese: Trump je nonšalantan

Ley je optužila Albanesea da je svjesno odabrao "paradiranje s fotografijom proizašlom iz mržnje i patnje" u vrijeme "kada se židovski Australci suočavaju s porastom antisemitizma" te je njegov postupak nazvala "dubokim propustom u prosudbi".

"Za premijera ove zemlje, potpuno svjesnog značenja imena benda, odluka da odjene ovu majicu uvreda je za sve i ne prolazi osnovne testove vodstva. Trebao bi se odmah ispričati i objasniti zašto to smatra prihvatljivim", kazala je.

Albanese, koji se trenutačno nalazi u posjetu Maleziji, nije odgovorio na Leyine optužbe.

Majicu s naslovnicom prvog albuma Joy Divisona "Unknown Pleasures" nosio je kada se prošli tjedan vraćao u Australiju iz posjeta Washingtonu.

