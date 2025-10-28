Australija: Čelnica oporbe kritizirala premijera zbog majice Joy Divisiona

"Vrativši se u Australiju s putovanja u inozemstvo premijer je izašao iz aviona ponosno noseći majicu s imenom benda Joy Division", rekla je Ley u utorak pred članovima australskog parlamenta.

"Ime je preuzeto iz bordela nacističkoga koncentracijskog logora gdje su židovske žene bile prisiljene na seksualno ropstvo", nastavila je.

Liberalka je nastavila kritiku, napomenuvši da je Albaneseu poznato porijeklo naziva benda, koje je u romanu "Kuća lutaka" iz 1955. opisao Yehiel De-Nur (Ka-tzetnik), koji je preživio holokaust pod brojem 135633.

Ley je optužila Albanesea da je svjesno odabrao "paradiranje s fotografijom proizašlom iz mržnje i patnje" u vrijeme "kada se židovski Australci suočavaju s porastom antisemitizma" te je njegov postupak nazvala "dubokim propustom u prosudbi".

"Za premijera ove zemlje, potpuno svjesnog značenja imena benda, odluka da odjene ovu majicu uvreda je za sve i ne prolazi osnovne testove vodstva. Trebao bi se odmah ispričati i objasniti zašto to smatra prihvatljivim", kazala je.

Albanese, koji se trenutačno nalazi u posjetu Maleziji, nije odgovorio na Leyine optužbe.

Majicu s naslovnicom prvog albuma Joy Divisona "Unknown Pleasures" nosio je kada se prošli tjedan vraćao u Australiju iz posjeta Washingtonu.