Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina! 'Pred nama je puno problema'

Australija je postala prva zemlja na svijetu koja je uvela potpunu zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Točno u 14 sati po Hrvatskom vremenu otkucala je ponoć u Sydneyju što znači da je zakon i službeno došao na snagu, prenosi BBC.

Cilj je, kako tvrdi vlada, zaštititi djecu od štetnog sadržaja, cyberbullyinga i negativnog utjecaja na mentalno zdravlje.

- Želimo da naša djeca imaju djetinjstvo i da roditelji znaju da im čuvamo leđa - poručio je australski premijer Anthony Albanese kad je zakon najavljen.

Novi zakon znači da osobe mlađe od 16 godina više neće moći otvarati nove račune niti koristiti postojeće na najpopularnijim platformama. Odgovornost za provođenje ove mjere u potpunosti leži na tehnološkim tvrtkama, a ne na djeci ili roditeljima.

Na popisu zabranjenih platformi trenutno se nalaze Meta servisi Facebook, Instagram i Threads, zatim TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit te streaming platforme Kick i Twitch. Vlada je naglasila da će se popis ažurirati prema potrebi.

Ipak, neke platforme su izuzete jer se ne smatraju primarno društvenim mrežama. Među njima su WhatsApp, YouTube Kids, Google Classroom, kao i gaming platforme poput Robloxa i Discorda, iako su neke od njih već uvele vlastite dobne provjere za određene funkcije. Djeca će i dalje moći gledati sadržaj na servisima poput YouTubea ako za to nije potrebna prijava.

Visoke kazne i stroge provjere

Tvrtke koje se ne budu pridržavale novih pravila suočavaju se s drakonskim kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara, što je otprilike 30 milijuna eura. Zakon od njih zahtijeva da poduzmu "razumne korake" kako bi osigurale da maloljetnici ne mogu pristupiti njihovim servisima.

To uključuje uvođenje višestrukih tehnologija za provjeru dobi, poput skeniranja osobnih dokumenata, prepoznavanja lica ili glasa te video selfieja. Više se neće moći oslanjati na to da korisnik sam upiše svoju dob ili da roditelj da pristanak. Meta je već počela s uklanjanjem računa, dok je Snapchat najavio da će korisnici moći potvrditi dob putem bankovnih računa ili osobnih dokumenata.

Reakcije australskih tinejdžera su podijeljene. Neki se osjećaju uvrijeđeno, dok drugi smatraju da će se brzo naviknuti.

- Pomalo je uvredljivo što mi vlada ne vjeruje s internetom - rekla je 14-godišnja Jacinta. Njezin vršnjak Oliver kaže da će mu nova pravila biti "iritantna", ali misli da će "brzo to preboljeti".

No, neki idu i korak dalje. Dvoje 15-godišnjaka podiglo je tužbu protiv vlade pred najvišim sudom, tvrdeći da im zakon uskraćuje slobodu političkog izražavanja i pristup važnim obrazovnim sadržajima.

Kritičari: Zabrana je opasna i narušava privatnost

Iako mnogi roditelji podržavaju zakon, stručnjaci i kritičari upozoravaju na nekoliko velikih problema. Prvi je provedba – tehnički potkovani tinejdžeri lako mogu zaobići zabranu koristeći VPN-ove ili lažne profile.

Drugi, još veći problem, jest privatnost. Zahtjevi za provjeru dobi prisiljavaju platforme da prikupljaju ogromne količine osjetljivih podataka, uključujući biometriju i preslike dokumenata, što stvara "noćnu moru za privatnost" i otvara vrata hakerima i krađi identiteta.

Stručnjaci također upozoravaju da bi zabrana mogla naštetiti upravo onima koje želi zaštititi. Mnogim mladima, posebno iz marginaliziranih zajednica, društvene mreže su jedini prozor u svijet i ključan izvor podrške, zajednice i informacija koje im mogu spasiti život. Odsijecanjem od tih platformi riskira se njihova daljnja izolacija.

Dok Australija hrabro korača neistraženim teritorijem, druge zemlje poput Malezije najavljuju slične korake. Vlada priznaje da primjena "neće biti savršena", ali ostaje odlučna. Hoće li ova "odgoda" odrastanja na internetu donijeti više koristi nego štete, pokazat će vrijeme.