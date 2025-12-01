Obavijesti

Što je 'rage bait'? Ovo je riječ godine, evo što točno znači

Oxford University Press otkrio izraz koji objašnjava zašto klikamo na bijes i frustraciju na društvenim mrežama.

Osjećate li se ljutito dok skrolate društvene mreže? Ako da, niste sami. Oxford University Press proglasio je 'rage bait' riječju godine 2025.  i riječ je o namjernom online sadržaju koji nas provocira i izaziva bijes.

Što je 'rage bait'?

Riječ je o internetskim objavama stvorenim da vas razbjesne, frustrira ili uvrijedi, s jasnim ciljem više klikova i veći promet na društvenim mrežama i web stranicama. Slično 'clickbaitu', ali s jednim jasnim fokusom: razbjesniti vas!

@lizarragabooks Replying to @realrichbean Have you ever rage baited online? #ragebait #tiktokslang #sophierain #articulate ♬ original sound - 𝔢 <3

Iako zvuči novo, pojam postoji od 2002. godine, a posljednjih godina eksplodirao je u popularnosti. Ljudi ga odmah razumiju i žele pričati o njemu, kaže Casper Grathwohl, predsjednik Oxford Languagesa.

- Prije su nas članci i videa privlačili znatiželjom, sada nas udaraju po emocijama - objašnjava Grathwohl.

@influicity Have you ever noticed how rage bait posts keep popping up in your feed? 🤔 It's a tactic some creators use to boost engagement by sparking strong reactions and heated debates. The more you react, the more their content spreads, gaining visibility and driving up their metrics. While it can drive views and comments, it often spreads negativity, misinformation, and can be quite manipulative. Understanding this strategy helps you recognize and resist the urge to engage. #socialmediamarketing #socialmediamanager #socialmediatips #socialmediastrategy #tiktoktips #socialmediaexpert #ragebait ♬ original sound - Influicity

Tema nije nova za Oxford, prošlogodišnja riječ, 'brain rot', opisivala je mentalnu iscrpljenost od beskrajnog scrollanja po Instagramu i TikToku. - Zajedno, oni čine snažan ciklus u kojem bijes potiče angažman, algoritmi ga pojačavaju, a stalna izloženost ostavlja nas mentalno iscrpljenima - dodao je.

Prethodne riječi godine uključuju poznate pojmove: selfie, goblin mode, rizz.

I drugi rječnici biraju svoje riječi: Cambridge je odabrao 'parasocijalni', zaljubljenost u slavne koje ne poznajemo (Taylor Swift i Travis Kelce su primjeri). Collins je pak izabrao 'vibe coding', kodiranje aplikacija opisivanjem željene funkcije umjetnoj inteligenciji, bez tipkanja koda.

