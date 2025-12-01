Oxford University Press otkrio izraz koji objašnjava zašto klikamo na bijes i frustraciju na društvenim mrežama.
Što je 'rage bait'? Ovo je riječ godine, evo što točno znači
Osjećate li se ljutito dok skrolate društvene mreže? Ako da, niste sami. Oxford University Press proglasio je 'rage bait' riječju godine 2025. i riječ je o namjernom online sadržaju koji nas provocira i izaziva bijes.
Što je 'rage bait'?
Riječ je o internetskim objavama stvorenim da vas razbjesne, frustrira ili uvrijedi, s jasnim ciljem više klikova i veći promet na društvenim mrežama i web stranicama. Slično 'clickbaitu', ali s jednim jasnim fokusom: razbjesniti vas!
Iako zvuči novo, pojam postoji od 2002. godine, a posljednjih godina eksplodirao je u popularnosti. Ljudi ga odmah razumiju i žele pričati o njemu, kaže Casper Grathwohl, predsjednik Oxford Languagesa.
- Prije su nas članci i videa privlačili znatiželjom, sada nas udaraju po emocijama - objašnjava Grathwohl.
Tema nije nova za Oxford, prošlogodišnja riječ, 'brain rot', opisivala je mentalnu iscrpljenost od beskrajnog scrollanja po Instagramu i TikToku. - Zajedno, oni čine snažan ciklus u kojem bijes potiče angažman, algoritmi ga pojačavaju, a stalna izloženost ostavlja nas mentalno iscrpljenima - dodao je.
Prethodne riječi godine uključuju poznate pojmove: selfie, goblin mode, rizz.
I drugi rječnici biraju svoje riječi: Cambridge je odabrao 'parasocijalni', zaljubljenost u slavne koje ne poznajemo (Taylor Swift i Travis Kelce su primjeri). Collins je pak izabrao 'vibe coding', kodiranje aplikacija opisivanjem željene funkcije umjetnoj inteligenciji, bez tipkanja koda.
