16 LJUDI JE UMRLO

Australski premijer o masakru: 'Napadači su bili motivirani ideologijom Islamske države'

Piše Ivan Štengl,
Vlasti smatraju da su napadači bili  motivirani ekstremističkom ideologijom povezanom s Islamskom državom. U njihovim automobilima pronašli su zastave terorističke organizacije ISIS, stoga istražitelji vjeruju da su bili njihovi članovi

Dva dana nakon stravičnog masakra u australskom Campbell Paradeu u kojem je Sajid Akram (50) ubio najmanje 16 ljudi, tamošnja javnost i dalje je u šoku. 

Njegov 24-godišnji sin, također osumnjičenik, kojeg su lokalni mediji identificirali kao Naveda Akrama, u kritičnom je stanju u bolnici nakon što je također ustrijeljen.

Danas se ponovno oglasio australski premijer Anthony Albanese. 

- Čini se da je ovaj napad bio motiviran ideologijom Islamske države - rekao je u radijskom intervjuu za ABC Sydney.

- Ta ideologija mržnje prisutna je više od desetljeća i u ovom slučaju dovela je do spremnosti na masovno ubojstvo - dodao je.

Napad je opisao metodičnim i hladnokrvnim.

- Napadači su, prema prvim informacijama i dokazima djelovali samostalno - otkrio je.

Vlasti smatraju da su napadači bili  motivirani ekstremističkom ideologijom povezanom s Islamskom državom. U njihovim automobilima pronašli su zastave terorističke organizacije ISIS, stoga istražitelji vjeruju da su bili njihovi članovi.

Neidentificirani par prvi je pokuašo spriječiti masakr u Sydneyju.  Akram je par pogubio iz neposredne blizine. Umrli su jedno drugome u naručju. Više pročitajte ovdje.

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
