Australsku vojsku vodit će žena

Australija je u ponedjeljak priopćila da će njezinu vojsku prvi put u povijesti voditi žena, u sklopu preustroja vodstva obrambenih snaga zemlje. General-bojnica Susan Coyle, trenutna načelnica za združene sposobnosti, postat će načelnica kopnene vojske u srpnju, priopćila je vlada. Zamijenit će general-bojnika Simona Stuarta. Imenovanje dolazi u trenutku kada australska vojska nastoji povećati broj časnica u svojim redovima, suočena s nizom optužbi za sustavno seksualno uznemiravanje i diskriminaciju. "Od srpnja ćemo imati prvu načelnicu kopnene vojske u 125-godišnjoj povijesti australske vojske", rekao je premijer Anthony Albanese u priopćenju. Ministar obrane Richard Marles nazvao je Coyleino imenovanje "duboko povijesnim trenutkom".

„Kao što mi je Susan rekla, ne možete biti ono što ne možete vidjeti“, rekao je.

„Susanino postignuće bit će duboko značajno za žene koje danas služe u Australskim obrambenim snagama i žene koje razmišljaju o toj službi u budućnosti“, rekao je.

Coyle, 55, prijavila se u vojsku 1987. i obnašala je niz visokih zapovjednih dužnosti. Bit će prva žena na čelu neke grane vojske, rekla je Marles.

Žene trenutno čine oko 21% Australskih obrambenih snaga (ADF) i 18,5% viših vodećih pozicija. ADF je postavio cilj od 25% ukupnog sudjelovanja žena do 2030. godine.

Prošlog listopada podnesena je kolektivna tužba protiv ADF-a u kojoj se tvrdi da nije uspio zaštititi tisuće časnica od sustavnih seksualnih napada, uznemiravanja i diskriminacije.

Vlada je u ponedjeljak također imenovala viceadmirala Marka Hammonda, trenutnog načelnika mornarice, za načelnika ADF-a, naslijedivši admirala Davida Johnstona.

Sadašnji zamjenik načelnika mornarice, kontraadmiral Matthew Buckley, preuzet će Hammondovu dosadašnju dužnost.