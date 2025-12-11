Austrija djevojčicama mlađim od 14 godina zabranili hidžabe

Donji dom austrijskog parlamenta u četvrtak je usvojio zabranu nošenja muslimanskih pokrivala za glavu u školama djevojčicama mlađim od 14 godina unatoč mogućnosti da zakon bude proglašen neustavnim, što se dogodilo prije pet godina.

Zabranu, koju je predložila vladajuća koalicija triju centrističkih stranaka, podržala je i krajnje desna Slobodarska stranka (FPO), koja je jedina pozvala da se ona primijeni i na školsko osoblje. Jedina stranka koja se protivila predloženoj zabrani bila je najmanja parlamentarna stranka, Zeleni, tvrdeći da je protuustavna.

Grupe za ljudska prava kritizirale su plan. Amnesty International upozorio je da će on "doprinijeti trenutačnoj rasističkoj klimi prema muslimanima". Tijelo koje službeno predstavlja austrijske muslimane IGGO nazvalo ga je primjerom kršenja temeljnih prava.

„Ne radi se o ograničavanju slobode, već o zaštiti slobode djevojčica do 14 godina“, rekao je u donjem domu Yannick Shetty, šef kluba liberalne stranke Neos, najmlađe stranke u vladajućoj koaliciji.

„Pokrivalo za glavu nije samo odjevni predmet. Ono služi, posebno kod maloljetnica, za zaštitu djevojčica od muškog pogleda. Ono seksualizira djevojčice“, rekao je.

Zamjenica ministrice integracije, Klaudia Plakolm iz konzervativne Narodne stranke, koja predvodi vladajuću koaliciju, nazvala je pokrivala za glavu za maloljetnice "simbolom ugnjetavanja".

Zabrana se odnosi na "sve oblike" islamskih pokrivala, uključujući hidžabe i burke, a u potpunosti će stupiti na snagu početkom iduće školske godine u rujnu, dodala je ministrica.

U veljači bi pak trebala početi prva faza zakona tijekom koje će se nova pravila objasniti nastavnicima, roditeljima i djeci. Neće biti kazni za njihovo kršenje.

No za opetovano nepridržavanje novih pravila, roditelji bi mogla čekati kazna od 150 do 800 eura.

Austrijski Ustavni sud presudio je 2020. da je prethodna zabrana, koja se odnosila na djecu mlađu od 10 godina u školama, bila nezakonita jer je diskriminirala muslimane, a da država ima dužnost biti vjerski neutralna. Presudio je da bi zakon u suprotnosti s tim načelom iziskivao posebno opravdanje.

Shetty je rekao da je vlada naručila studiju kojom nastoji ispuniti taj zahtjev, a ona se još provodi. Nije iznio detalje njezina sadržaja.

Ministar obrazovanja Christoph Wiederkehr iz Neosa rekao je da su mlade djevojke pod sve većim pritiskom svojih obitelji, ali i od dječaka s kojima nisu u rodu, koji im govore što trebaju odijevati iz "vjerskih razloga".

Zamjenica predsjednika kluba Zelenih Sigrid Maurer složila se da to jest problem, i predložila osnivanje interdisciplinarnih timova koji bi uključivali predstavnike muslimanske zajednice kako bi intervenirali u školama kada se "kulturne napetosti" pojačaju.

Oko 12.000 djevojčica bit će obuhvaćeno novim zakonom, rekla je Vlada, na temelju istraživanja iz 2019. koje je pokazalo da je prije šest godina oko 3000 djevojčica mlađih od 14 nosilo pokrivalo za glavu.

Francuske vlasti još su 2004. djeci u školama zabranili nošenje "znakova ili odjeće kojima učenici jasno pokazuju pripadnost religiji", poput marama, turbana ili židovskih jarmulki, na temelju sekularnih zakona države kojima je svrha zajamčiti neutralnost u državnim ustanovama.