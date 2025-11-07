Danska slijedi primjer Australije koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina...
Danska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina!
Danska će zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, priopćila je u petak danska vlada, ali će roditelji moći dati pristanak djeci s navršenih 13 godina za pristup određenim platformama.
Ovaj potez slijedi nakon što je premijerka Mette Frederiksen u svom govoru u parlamentu u listopadu pozvala da se djeci ograniči korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje mladih.
"Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstvu i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj", rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage Olsen.
Većina stranaka u parlamentu najavila je da će podržati plan uoči službenog glasanja. Djeca u Danskoj najčešće koriste Snapchat, YouTube, Instagram i TikTok, rekla je vlada.
Prema analizi danskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača iz veljače ove godine, mladi u toj nordijskoj zemlji u prosjeku provode 2 sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama.
Danska slijedi primjer Australije koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina
