Austrija Hitlerovu rodnu kuću pretvara u policijsku postaju

Rodna kuća Adolfa Hitlera u austrijskom gradu Braunau am Innu u srijedu će biti otvorena kao policijski centar nakon višegodišnje obnove, s ciljem da se spriječi da zgrada na granici s njemačkom pokrajinom Bavarskom i dalje privlači neonaciste.

Obnova je stajala oko 20 milijuna eura. Prema planu, u kompleksu, koji obuhvaća glavnu zgradu, pomoćne objekte i unutarnje dvorište, bit će smješteni djelatnici okružnog policijskog zapovjedništva i lokalne policijske postaje, prenosi agencija dpa.

Kuća u kojoj je Hitler rođen 20. travnja 1889. dugo je bila u privatnom vlasništvu. Nakon dugotrajnog sudskog spora, država ju je 2017. izvlastila. Stručno povjerenstvo odbacilo je mogućnost rušenja zgrade i njezina pretvaranja u muzej te preporučilo preuređenje kojim bi građevina postala što manje prepoznatljiva.

Hitlerova rodna kuća više je puta bila odredište krajnje desnih ekstremista. Vlasti smatraju da je njezina prenamjena u policijsku postaju dodatna prednost jer će policija moći odmah provjeravati sumnjive osobe koje ondje dolaze.

Hitler je pokrenuo Drugi svjetski rat, u kojem je poginulo najmanje 60 milijuna ljudi. U Holokaustu je ubijeno i oko šest milijuna Židova.