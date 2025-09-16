Švicarska predsjednica u Hrvatskoj. Javio se Plenković

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima predsjednicu Švicarske Karin Keller-Sutter, koja boravi u posjetu Hrvatskoj, priopćeno je iz vlade.

Plenković i Keller-Sutter su razgovarali o bilateralnim odnosima, koji su ocijenjeni odličnim i prijateljskim, a kada je riječ o gospodarskoj suradnji između Hrvatske i Švicarske, izraženo je zadovoljstvo što robna razmjena bilježi rast u proteklim godinama, priopćeno je.

Zagreb: Andrej Plenković primio predsjednicu Švicarske Konfederacije Karin Keller-Sutter | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Također su razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini i o mirovnim inicijativama. Plenković je pozdravio odluku švicarske vlade o dodjeli višegodišnjeg financijskog paketa za program obnove Ukrajine za razdoblje 2025.-2028., u kojem je jedan od tri prioriteta humanitarno razminiranje. Naglasio je da su Hrvatska i Švicarska, koje imaju specifično iskustvo u humanitarnom razminiranju, već dale značajan doprinos rješavanju dugoročnog izazova dovršetka razminiranja u Ukrajini. Podsjetio je pritom da je Hrvatska bila domaćin prve Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju Ukrajine u listopadu 2023., priopćeno je iz vlade.

Plenković i Keller-Sutter razmijenili su mišljenja i o odnosima Europske unije i Švicarske te o novom sveobuhvatnom paketu sporazuma.

Tijekom posjeta švicarske predsjednice svečano je potpisan okvirni sporazum za program „Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog kotara“ koji se provodi u okviru Drugog švicarskog doprinosa Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Okvirni sporazum, u nazočnosti predsjednika Plenkovića i Keller-Sutter, potpisali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman i švicarska veleposlanica u Hrvatskoj Beatrice Schaer.