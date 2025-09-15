Velika promjena na granicama: Uvodi se novi sustav kontrole ulazaka u EU, evo svih detalja

Od 12. listopada ove godine na graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine počinje postepeno uvođenje novog sustava kontrole ulaska i izlaska iz Europske unije – Entry/Exit System (EES). Očekuje se da će u prvoj fazi primjene putnici iz BiH i ostalih trećih zemalja naići na duža čekanja, budući da će se na graničnim prijelazima i u zračnim lukama provoditi biometrijska registracija.

Novi elektronički sustav bilježit će sve ulaske i izlaske državljana koji nemaju boravište u zemljama Schengena. Prilikom prvog ulaska u EU, svi putnici iz trećih zemalja, uključujući i BiH, morat će dati četiri otiska prstiju i fotografiju lica. Ovi će se biometrijski podaci pohraniti te koristiti prilikom svakog budućeg prelaska granice, čime bi se trebao ubrzati i automatizirati postupak kontrole.

Kako pojašnjavaju iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, registracija će započeti istodobno na svim graničnim prijelazima. Tijekom prvog mjeseca, predviđeno je da prikupljanje podataka traje po dva sata u svakoj smjeni, dvaput dnevno, a zatim će se postupno skraćivati. Potpuna primjena sustava planirana je za 170 dana od početka implementacije, javlja RTV SLON.

Ravnatelj Granične policije BiH, Mirko Kuprešaković, potvrdio je kako ne očekuje nikakve odgode u provedbi EES-a te najavio da će sustav biti potpuno funkcionalan do 10. travnja 2026. godine. Istaknuo je i da će se putnici iz BiH od 10. listopada morati zaustaviti na hrvatskoj strani granice, gdje će prolaziti skeniranje lica i davanje otisaka prstiju. Dodao je da ostaje za vidjeti hoće li to izazvati veće gužve.

Kuprešaković je također naglasio važnost suradnje s Frontexom – europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu – čiji će službenici biti prisutni na granicama BiH prema svim susjednim državama. Cilj je ojačati borbu protiv krijumčarenja, trgovine ljudima, nezakonitih migracija te ostalih oblika organiziranog kriminala koji se odvijaju duž balkanske rute.

Važno je istaknuti da hrvatski državljani koji žive u trećim zemljama, uključujući BiH, neće biti obuhvaćeni ovim sustavom. Oni će i dalje moći prelaziti granicu s osobnom iskaznicom ili putovnicom, bez obveze biometrijske registracije.

Putnici iz BiH, osobito oni koji će prvi put prelaziti granicu nakon uvođenja sustava, trebaju računati na dulje zadržavanje. Ipak, nakon početne registracije, sljedeći prelazak trebao bi biti znatno brži zahvaljujući automatskoj identifikaciji putem već pohranjenih podataka.