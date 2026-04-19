Austrijanac (62) poginuo nakon slijetanja s ceste kod Novske

Na autocesti A3 kod Novske u nedjelju ujutro poginuo je 62-godišnji austrijski državljanin koji je automobilom sletio s ceste, izvijestila je po0licija. Nesreća se dogodila oko 8,50 sati na južnoj kolničkoj traci, gdje je vozač, iz zasad neutvrđenih razloga, izgubio nadzor nad vozilom te na mjestu preminuo. Policija očevidom utvrđuje okolnosti nesreće.

HAK je izvijestio da se zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca - vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.