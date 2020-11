Austrijanci istražuju 21 mogućeg sudionika terorističkog napada

Tijekom istrage je otkriveno da je atentator održavao veze s islamistima u Njemačkoj i Švicarskoj te da je početkom ljeta u Slovačkoj pokušavao nabaviti streljivo za automatsko oružje

<p>Austrijski istražni organi provode istragu nad 21 osobom zbog moguće povezanosti s nedavnim terorističkim napadom u Beču, objavljeno je u petak, no istražitelji i dalje polaze od toga da je atentator napad izvršio sam.</p><p>- Mi polazimo od toga da<strong> Kujtim Fejzulai</strong> nije imao direktnih supočinitelja u napadu, nego je djelovao sam. Koliko je osoba imalo uvida u njegove planove, to mora tek pokazati istraga - rekao je predstojnik istražne grupe "2. studeni" Michael Lohnegger na konferenciji za tisak.</p><p>Čelnik austrijske istrage kazao je da se protiv 21 mogućeg suradnika bečkog atentatora trenutno vodi istraga koja treba pokazati jesu li i u kojoj mjeri bili upućeni u njegove planove o napadu tijekom kojeg je 2. studenog, u ubilačkom pohodu u središtu Beča, ubio četvero građana i ranio njih preko 20.</p><p>- Desetorica se nalaze u pritvoru, za ostalih 11 nije bilo dovoljno konkretnih dokaza za pritvaranje - priopćilo je Državno odvjetništvo u Beču.</p><p>Tijekom istrage je otkriveno da je atentator održavao veze s islamistima u Njemačkoj i Švicarskoj te da je početkom ljeta u Slovačkoj pokušavao nabaviti streljivo za automatsko oružje.</p><p>Počinitelj napada (20), rođeni Bečanin albanskog etničkog porijekla, koji je imao i državljanstvo Sjeverne Makedonije, prije desetak dana napao je u središtu Beča ljude na ulicama, naoružan automatskom puškom, pištoljem i mačetom.</p><p>Za sada je nepoznato kako je stigao s tim oružjem u središte Beča, no pretpostavlja se da nije koristio javni prijevoz.</p><p>Austrija je poslije napada priznala da ju je slovačka obavještajna služba izvijestila o tome da je počinitelj napada pokušao kupiti streljivo te da se susreo s dvojicom islamista iz Njemačke te još dvojicom iz Švicarske.</p>