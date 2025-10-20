Obavijesti

News

Komentari 1
ZAOSTALI U VREMENU

Austrijanci tvrde: 'Na ovom hrvatskom otoku neonacisti uznemiravaju lokalne Hrvate'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Austrijanci tvrde: 'Na ovom hrvatskom otoku neonacisti uznemiravaju lokalne Hrvate'
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Der Standard navodi da je Rade povezan s desničarskom organizacijom Hrvatski domobran Dubrovnik, koja je 2019. na obližnjem otoku Jakljanu polagala vijence za poginule pripadnike Wehrmachta i ustaškog pokreta

Austrijski i njemački ekstremisti na otoku Šipanu pokraj Dubrovnika uznemirili su tamošnje stanovnike, objavio je austrijski dnevnik Der Standard. Među njima se nalazi i nekadašnji austrijski plaćenik i poznati desničar Reinhard Rade, koji je na otoku kupio više nekretnina i u njima je ugostio osobe povezane s neonacističkim krugovima u Njemačkoj i Austriji, tvrde Austrijanci.

Stanovnici otoka zabrinuti su zbog svega, od "mladića u crnom koji treniraju u šumi" do oštećenog partizanskog spomenika.

Standard tvrdi da su Rade i njegovi suradnici prvo kupili jedno manje imanje, a 2018. godine i Hotel Šipan, najveći hotel na otoku. Kao vlasnici, navode Austrijanci, su registrirani Radeova supruga, inače pravnica, i njemački državljanin iz njegova kruga. Kasnije je vlasništvo preneseno na tvrtku Ombla-Ragusa, također povezanu s Radeovom obitelji.

SKANDALOZNA ODLUKA Ovo je istina o čovjeku kojem su uzeli ulicu: Pa on je do kraja rata bio u ustaškom zatvoru!
Ovo je istina o čovjeku kojem su uzeli ulicu: Pa on je do kraja rata bio u ustaškom zatvoru!

Mještani Šipana tvrde da je hotel vrlo brzo zatvoren, uklonjen s turističkih platformi i pretvoren u privatnu vilu.

"Hotel je srce našeg mjesta. Zatvaranje znači da mjesto polako umire", za Der Standard je rekla dubrovačka gradska vijećnica Olga Muratti. Rade je navodno u kontaktu s osobama koje su u Njemačkoj završile pod istragom zbog desničarskog ekstremizma i pokušaja osnivanja terorističke skupine. Na otoku Rade i njegovi suradnici, tvrde Austrijanci, posjeduju više parcela, uključujući povijesni Knežev dvor, šumu i okolno zemljište, a mještani spominju i priče o vojnim treninzima na otoku premda to nije potvrđeno.

Der Standard navodi da je Rade povezan s desničarskom organizacijom Hrvatski domobran Dubrovnik, koja je 2019. na obližnjem otoku Jakljanu polagala vijence za poginule pripadnike Wehrmachta i ustaškog pokreta. Nakon komemoracije sudionici su navodno prenoćili upravo u Radeovu hotelu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
POVIJESNO BLAGO

Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Iz muzeja Louvre u Parizu lopovi su odnijeli osam komada nakita koji ima na tisuće dijamanata i dragoga kamenja. Istražitelji vode utrku s vremenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025