Austrijanka teško ozlijeđena u nesreći na sjeveru Hrvatske: Šetala je psa, auto je udario

U Radoboju je u srijedu oko 11:40 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena, izvijestili su iz PU krapinsko-zagorske.

Naime, austrijska državljanka (29) neoprezno je trčeći prelazila preko ceste, vodeći pritom psa na povodcu, te je zajedno sa psom naletjela na teretni automobil kojim je upravljala hrvatska državljanka (26).

Ozlijeđenoj djevojci na mjestu je pružena liječnička pomoć, a zatim je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje je utvrđeno kako je u nesreći zadobila teške tjelesne ozljede.