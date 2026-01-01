Obavijesti

PREBRZA VOŽNJA

Teška nesreća u blizini Drniša: Poginuo 27-godišnjak, 33-godišnjakinja teško ozlijeđena

ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Do sudara je došlo zbog neprilagođene brzine na DC33 između Pakova Sela i Žitnića; promet je bio zatvoren više od četiri sata

U sudaru dvaju vozila rano jutros na drniškom području poginuo je 27-godišnji mladić, dok je 33-godišnjakinja iz drugog vozila težko ozlijeđena. Prometna nesreća dogodila se na državnoj cesti između Pakova sela i Žitnića, a svemu je „kumovala“ neprilagođena brzina.

Prema izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, sudarila su se dva osobna vozila šibenskih registracijskih oznaka u četvrtak ujutro oko 4 sata, a u sudaru je poginuo 27-godišnjak. 33-godišnja vozačica drugog automobila zadobila je teške tjelesne ozlijede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Očevidom je utvrđeno da je 27-godišnjak uslijed prebrze vožnje prešao u suprotni trak te se sudario s vozilom koje je nailazilo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljala 33-godišnjakinja.

Od 4,30 do 8,24 sati promet je bio u potpunosti zatvoren te se odvijao alternativnim pravcima.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestili su iz policije.

