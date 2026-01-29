Auto upao u tračnice na Savskoj cesti: Tramvaji bili preusmjereni

Na Savskoj cesti kod Cibone još je jedan automobil zapeo u tračnicama, a tramvajski promet bio je preusmjeren, javlja naš čitatelj. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, vozač je zapeo oko 17.20 sati u četvrtak, a promet je normaliziran nešto iza 20 sati. Ozlijeđenih osoba nema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Automobilom zapeo u tračnice | Video: Čitatelj 24sata

- Svaki dan idem istom rutom na posao i barem jedan auto dnevno upadne u tračnice, priča nam čitatelj. Tramvaji su se naredali u koloni i nisu mogli proći - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Naime, na Savskoj cesti to je čest prizor, a tijekom prosinca dogodilo se više takvih slučajeva na istoj lokaciji. Policija je tada vozače pozvala na oprez.