BEZ OZLIJEĐENIH
Auto upao u tračnice na Savskoj cesti: Tramvaji bili preusmjereni
Na Savskoj cesti kod Cibone još je jedan automobil zapeo u tračnicama, a tramvajski promet bio je preusmjeren, javlja naš čitatelj. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, vozač je zapeo oko 17.20 sati u četvrtak, a promet je normaliziran nešto iza 20 sati. Ozlijeđenih osoba nema.
- Svaki dan idem istom rutom na posao i barem jedan auto dnevno upadne u tračnice, priča nam čitatelj. Tramvaji su se naredali u koloni i nisu mogli proći - kaže nam čitatelj.
Naime, na Savskoj cesti to je čest prizor, a tijekom prosinca dogodilo se više takvih slučajeva na istoj lokaciji. Policija je tada vozače pozvala na oprez.
