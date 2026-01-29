Obavijesti

News

Komentari 2
BEZ OZLIJEĐENIH

Auto upao u tračnice na Savskoj cesti: Tramvaji bili preusmjereni

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Auto upao u tračnice na Savskoj cesti: Tramvaji bili preusmjereni
1
Foto: Čitatelj 24sata

Naime, na Savskoj cesti to je čest prizor, a tijekom prosinca dogodilo se više takvih slučajeva na istoj lokaciji. Policija je tada vozače pozvala na oprez

Admiral

Na Savskoj cesti kod Cibone još je jedan automobil zapeo u tračnicama, a tramvajski promet bio je preusmjeren, javlja naš čitatelj. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, vozač je zapeo oko 17.20 sati u četvrtak, a promet je normaliziran nešto iza 20 sati. Ozlijeđenih osoba nema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Automobilom zapeo u tračnice 00:25
Automobilom zapeo u tračnice | Video: Čitatelj 24sata
POLICIJA NA TERENU Žena ozlijeđena u eksploziji stana u Zagrebu, stigla hitna
Žena ozlijeđena u eksploziji stana u Zagrebu, stigla hitna

- Svaki dan idem istom rutom na posao i barem jedan auto dnevno upadne u tračnice, priča nam čitatelj. Tramvaji su se naredali u koloni i nisu mogli proći - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Naime, na Savskoj cesti to je čest prizor, a tijekom prosinca dogodilo se više takvih slučajeva na istoj lokaciji. Policija je tada vozače pozvala na oprez.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026