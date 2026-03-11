Auto završio na krovu na A1

U prometnoj nesreći do koje je došlo u srijedu nešto prije 9 sati ozlijeđeno je dvoje ljudi. Do sudara dva automobila došlo je na autocesti A1 kod izlaza Šestanovac u smjeru Dubrovnika, potvrdila je PU splitsko-dalmatinska. Kako nam je ispričao čitatelj, jedan automobil je završio na krovu.

- Zastoj je, izgleda pomalo strašno, tu su Hitna, policija i vatrogasci - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu prometne nesreće.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Šestanovac u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h - priopćio je HAK.

Ozlijeđene su prevezli u bolnicu, a prema prvim informacijama s terena, bili su pri svijesti. Očevid je u tijeku, a nakon njega će biti poznato više informacija.