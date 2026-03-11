Obavijesti

TRAGEDIJA U LICI

Ubio je mamu i baku u Gospiću, terete ga za teško ubojstvo. Evo kakva kazna prijeti monstrumu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Kostelac

Robert M. (47) u zoru je ubio majku Danku (71) i baku Anu (99). Tijelo majke je potom bacio u septičku jamu, a tijelo bake pronašli su u hodniku kuće. Susjedi kažu kako je i ranije bio nasilan te je imao problema

Admiral

Policajci PU Ličko-senjske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Gospića zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva. Sumnjiči se da je u utorak oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnjakinju i 98-godišnjakinju, bliske osobe koje su na mjestu događaja preminule.
 
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Karlovca. On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

UBIO MAJKU I BAKU Božinović: 'Ubojica iz Gospića ima duševne smetnje. Nije bilo indicija za ovako težak zločin'
Maksimalna kazna za teško ubojstvo je 50 godina zatvora, a najmanja 10 godina.

Podsjećamo, Hrvatsku su šokirala dva ubojstva u Gospiću. Robert M. (47) u zoru je ubio majku Danku (71) i baku Anu (99). Tijelo majke je potom bacio u septičku jamu, a tijelo bake pronašli su u hodniku kuće. Susjedi kažu kako je i ranije bio nasilan te je imao problema.

