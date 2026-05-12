Auto završio na krovu u kanalu u Međimurju, vozač u bolnici

Državljanin BiH (32) ozlijeđen je u prometnoj nesreći u ponedjeljak poslije 19 sati na cesti između Murskog Središća i Peklenice. Vozač (36) auta čakovečkih tablica išao je u smjeru Peklenice, započeo je skretati u lijevo, a nije se uvjerio da to i može napraviti sigurno, piše PU međimurska.

U automobil 36-godišnjaka u tom je trenutku udario 32-godišnjak, vozač auta također čakovečkih tablica, a koji je tada bio u fazi pretjecanja preko pune crte. Nakon sudara, auto 32-godišnjaka sletio je s ceste u odvodni kanal, gdje se prevrnuo na krov, a drugi auto je u nastavku kretanja udario u prometnu signalizaciju i metalnu zaštitnu ogradu mosta.

Ozlijeđenog 32-godišnjaka su prevezli u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se njegove ozljede naknadno okvalificirati.Na mjestu događaja intervenirali su i pripadnici DVD-a Mursko Središće. Policija će protiv sudionika prometne nesreće podnijeti odgovarajuće prijave po dovršetku kriminalističkog istraživanja i zaprimanju kvalifikacije ozljeda.

