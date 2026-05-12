Vlasnik pasa koje su spasili kod Rijeke je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na A1

Azil za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka'', objavio je kako je nedavno spasio čak 47 iscrpljenih i izgladnjelih pasa s jednog imanja te zatražio pomoć građana.

Novi list piše da su psi spašeni s imanja na Učki, gdje ih je držao 64-godišnji muškarac. Muškarac je poginuo u utorak na autocesti A1, između Jastrebarskog i Karlovca. U nesreći je poginuo i jedan pas, dok je drugi koji se nalazio u automobilu preživio.

Nesreća se dogodila u utorak 5. svibnja 2026. Drugi pas koji je ostao zarobljen u vozilu spašen je i zbrinut u veterinarskoj službi u Karlovcu. Na intervenciju je izašlo 10 vatrogasaca s dva vozila DVD-a Jastrebarsko.

Nesreća se dogodila između čvora Jastrebarsko i Karlovac, državljanin (33) Bosne i Hercegovine, vozio auto njemačkih tablica. Naletio je na vozilo ispred sebe jer nije držao potreban razmak.

Udario je u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao muškarac (64). Od siline udarca vozilo Hrvata odbačeno je u zaštitnu metalnu ogradu središnjeg pojasa, nakon čega se odbilo natrag na cestu.

Vozač je preminuo na mjestu nesreće, kao i jedan pas koji se nalazio u vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen te je zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Volonteri šokirani

Nakon nesreće volonteri su ostali šokirani prizorom koji su zatekli na imanju na Učki.

- Treba nam sve, ustvari, njima treba sve: podlošci, deke i plahte, sitna hrana za odrasle, gastro hrana sa sitnim zrnom, recovery I gastro konzerve, pomoć pri cijepljenju, čipiranju i čišćenju, pomoć u pokrivanju veterinarskih troškova te sredstva za čišćenje sanitol, domestos, močo i rukavice - poručuju riječki volonteri.

Financijsku pomoć građani mogu uplatiti na broj računa: HR9524020061100689037, uz opis plaćanja: “47 spašenih”.