Obavijesti

News

Komentari 0
IMANJE NA UČKI

Vlasnik pasa koje su spasili kod Rijeke je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na A1

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Vlasnik pasa koje su spasili kod Rijeke je nedavno poginuo u prometnoj nesreći na A1
Foto: Društvo za zaštitu životinja Rijeka/DVD Jasterbarsko

Nesreća se dogodila u utorak 5. svibnja 2026. Vozač i pas su poginuli, a drugi pas koji je ostao zarobljen u vozilu spašen je i zbrinut u veterinarskoj službi u Karlovcu

Azil za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka'', objavio je kako je nedavno spasio čak 47 iscrpljenih i izgladnjelih pasa s jednog imanja te zatražio pomoć građana.

Novi list piše da su psi spašeni s imanja na Učki, gdje ih je držao 64-godišnji muškarac. Muškarac je poginuo u utorak na autocesti A1, između Jastrebarskog i Karlovca. U nesreći je poginuo i jedan pas, dok je drugi koji se nalazio u automobilu preživio.

Foto: Društvo za zaštitu životinja Rijeka

Nesreća se dogodila u utorak 5. svibnja 2026. Drugi pas koji je ostao zarobljen u vozilu spašen je i zbrinut u veterinarskoj službi u Karlovcu. Na intervenciju je izašlo 10 vatrogasaca s dva vozila DVD-a Jastrebarsko. 

Nesreća se dogodila između čvora Jastrebarsko i Karlovac, državljanin (33) Bosne i Hercegovine, vozio auto njemačkih tablica. Naletio je na vozilo ispred sebe jer nije držao potreban razmak.

VUKAO GA PO CESTI Pas kojeg je muškarac vukao po Čiovu vraćen vlasniku. Imao je ozlijeđene šape i razderotine
Pas kojeg je muškarac vukao po Čiovu vraćen vlasniku. Imao je ozlijeđene šape i razderotine

Udario je u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao muškarac (64). Od siline udarca vozilo Hrvata odbačeno je u zaštitnu metalnu ogradu središnjeg pojasa, nakon čega se odbilo natrag na cestu.

Foto: DVD Jastrebarsko

Vozač je preminuo na mjestu nesreće, kao i jedan pas koji se nalazio u vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen te je zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Volonteri šokirani

Nakon nesreće volonteri su ostali šokirani prizorom koji su zatekli na imanju na Učki. 

Foto: Društvo za zaštitu životinja Rijeka

- Treba nam sve, ustvari, njima treba sve: podlošci, deke i plahte, sitna hrana za odrasle, gastro hrana sa sitnim zrnom, recovery I gastro konzerve, pomoć pri cijepljenju, čipiranju i čišćenju, pomoć u pokrivanju veterinarskih troškova te sredstva za čišćenje sanitol, domestos, močo i rukavice - poručuju riječki volonteri.

Financijsku pomoć građani mogu uplatiti na broj računa: HR9524020061100689037, uz opis plaćanja: “47 spašenih”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....
TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'
FRONTALNI SUDAR

TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Kako neslužbeno doznajemo pravosudni policajac poginuo je u jutrošnjoj strašnoj nesreći u Slavoniji...
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026