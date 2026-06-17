Autobus planuo kod Bjelovara: 'Vatra se brzo razbuktala...'

Promet na državnoj cesti DC544 kroz mjesto Rajić u srijedu je prekinut zbog požara na vozilu, izvijestio je Hrvatski autoklub. Vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac Tuk - Klokočevac - Bjelovar. Kako je objavio mojportal.hr u autobusu se nalazio samo vozač autobusa koji je na vrijeme napustio vozilo tako da nitko nije stradao.

Navode i da se vatra brzo rasplamsala, no vatrogasci su brzo stigli na mjesto nesreće. Uzrok požara, bit će poznat nakon policijskog očevida.