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VOZAČ BIO SAM U BUSU

Autobus planuo kod Bjelovara: 'Vatra se brzo razbuktala...'

Piše 24sata,
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Autobus planuo kod Bjelovara: 'Vatra se brzo razbuktala...'
Foto: mojportal.hr

Požar su ugasili vatrogasci, a promet se preusmjerava na obilazni pravac Tuk - Klokočevac - Bjelovar

Promet na državnoj cesti DC544 kroz mjesto Rajić u srijedu je prekinut zbog požara na vozilu, izvijestio je Hrvatski autoklub. Vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac Tuk - Klokočevac - Bjelovar. Kako je objavio mojportal.hr u autobusu se nalazio samo vozač autobusa koji je na vrijeme napustio vozilo tako da nitko nije stradao.

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Navode i da se vatra brzo rasplamsala, no vatrogasci su brzo stigli na mjesto nesreće. Uzrok požara, bit će poznat nakon policijskog očevida. 

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