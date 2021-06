Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, komentirao je strategije kojima će privući ljude da se cijepe. Poručio je kako je najvažnije da je Vlada organizirala sastanak sa županima na kojima je jedna od glavnih tema bila upravo pomoć pri ubrzavanju cijelog procesa.

Komentirao je i najavu ministra Vilija Beroša da će uvesti covid autobuse. Capak kaže kako još nisu u svim županijama iskoristili mogućnost javnih poziva, točnije, da svi koji se žele cijepiti, dođu na javni punkt. Istaknuo je i kako su se do sada građani prijavljivali za cijepljenje, a sada će oni krenuti prema njima. I to neće biti samo covid autobusima.

- Imat ćemo mobilne timove koji će biti dostupniji građani nego što su do sada bili punktovi. Bit će na terenu, u ruralnim mjestima, tamo gdje do sada punktova nije bilo - rekao je Capak za RTL Danas.

Na pitanje znači li to da će ići od kuće do kuće i ispitivati tko se želi cijepiti, Capak kaže da ne vjeruje da će se to dogoditi, već da se će objaviti u nekom manjem mjestu vrijeme cijepljenja.

- Autobus će doći, zadržati se neko vrijeme i cijepit će sve zainteresirane. Nakon toga će otići u drugo mjesto. Imat ćemo probu, 14., u Virovitičko-podravskoj županiji gdje će prvi takav autobus ići u ruralna područja - objasnio je.

Na pitanje hoće li se i u Hrvatskoj nagrađivati oni koji su cijepljeni, kao što je SAD organizirao lutriju s nagradama do milijun dolara, a u Srbiji se dijelilo po 60 eura, Capak kaže kako se o financijskim nagradama nije razgovaralo.

- Međutim, bit će, kao što se već krenulo u nekim županijama, besplatan pristup nekim kazališnim predstavama, koncertima, kino predstavama, a jedan od bitnih elemenata ove naše strategije biti i to da će na velika okupljanja, na velike događaje kao što su koncerti, moći doći samo one osobe koje imaju potvrdu o preboljenju, cijepljenju ili testu, tako da mislimo da će mladi ljudi revidirati svoju odluku žele li se cijepiti ili ne - rekao je.

Dodao je kako se i razmišlja o produljenju radnog vremena kafića ususret europskom nogometnom prvenstvu te kako su dobili prijedlog i pažljivo ga razmatraju.

Na pitanje hoće li cijepljeni i preboljeli moći bez maski biti u prostorima na kojima su one zasad propisane, Capak je rekao kako se to još u ovom trenutno ne može jer je još uvijek visoka cirkulacija u populaciji.

- Sada nam je incidencija 80 i nešto. Međutim, kad nam incidencija padne i kad virus više ne bude toliko cirkulirao, svakako će cijepljeni i preboljeli moći skinuti masku - poručio je.