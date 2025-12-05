Autom naletio na muškarca na zebri u Koprivnici, preminuo je

Vozač (55) automobila zagrebačkih registarskih oznaka zbog neprilagođene brzine u četvrtak oko 22.50 u Koprivnici naletio je na muškarca na pješačkom prijelazu, izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke. Policija još nije utvrdila njegov identitet.

Na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda pješak je preminuo, tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika. Vozač je uhićen, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Za vrijeme obavljanja očevida, od 23:00 do 2:30 za sav promet bila je zatvorena Križevačka ulica te se isti odvijao okolnim ulicama.

