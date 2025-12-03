Autom naletio na curicu na zebri u Matuljima i odjurio. Traže ga!

U prometnoj nesreći koja se sinoć oko 18.35 sati dogodila u središtu Matulja ozlijeđeno je dijete, dok je vozač koji je izazvao nesreću pobjegao.

Prema zasad dostupnim informacijama, nepoznati vozač bijelog osobnog vozila nepoznatih registarskih oznaka naletio je na dijete na obilježenom pješačkom prijelazu. Djevojčica je pritom pala na kolnik, a vozač je bez zaustavljanja nastavio vožnju.

Ozlijeđenoj djevojčici pružena je medicinska pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su joj dijagnosticirane lakše ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje te intenzivno traga za vozačem. Pozivaju se svjedoci koji imaju bilo kakve informacije o nesreći da se jave Policijskoj postaji Opatija na brojeve 051/710-111 ili 051/710-188, odnosno putem e-maila: pp.opatija@mup.hr

.