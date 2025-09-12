Obavijesti

ZANEMARIO SIGNALIZACIJU

Autom preletio preko hrpe pijeska u Karlovcu: Zabio se u ograde i dvaput odletio u zrak

Piše Iva Tomas,
Autom preletio preko hrpe pijeska u Karlovcu: Zabio se u ograde i dvaput odletio u zrak
ILUSTRACIJA | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nastavio se kretati nekontrolirano po nogostupu sljedećih 150 metara, udario je u zaštitnu ogradu, u oplate za iskop kanala, a zatim u živu ogradu i betonski stup

Mladić (22) je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći u Karlovcu u petak u ponoć. Vozio je u smjeru Karlovca, a kada je došao do mjesta gdje se izvode građevinski radovi, naletio je velikom brzinom na pijesak, piše karlovačka policija.

Radovi su označeni signalizacijom, a promet se odvija naizmjenično jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Prešao je preko hrpe pijeska, nakon čega je odletio u zrak i u središnju žičanu panel ogradu. Potom je autom udario u rubni kamen, nakon čega je ponovno odbačen u zrak. Nastavio se kretati nekontrolirano po nogostupu sljedećih 150 metara, udario je u zaštitnu ogradu, u oplate za iskop kanala, a zatim u živu ogradu i betonski stup.

Vozač je teško ozlijeđen, a bit će sankcioniran sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

