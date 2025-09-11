Majka maloljetnika pretučenog u Zagrebu: 'Napalo ih je njih 20, imali su palice, počeli ih tući...'

U nekom trenutku se pojavila skupina nasilnika, njih je bilo, mislim oko 20, došli su s palicama iz čista mira, bez ikakvog povoda su ih počeli jednostavno tući. Otrgnuli su se i počeli bježati u skupini prema Retkovcu, uspjeli su ih na Sitnicama presresti, znači tu im u Dupcu nije bilo dovoljno, priča za Danas.hr majka jednog od maloljetnika (14) koji su prošlog vikenda bili žrtve skupine nasilnika u zagrebačkoj Dubravi.

Napadnuti mladići tek su krenuli u srednju školu. Jedan maloljetnik je završio u bolnici, na terenu je bila i policija.

- Dobio je jake udarce u oko, sljepoočnicu, bradu. Na tjemenu ima dvije porezotine, ima i rasječenu usnu. Još uvijek je pod velikim psihičkim stresom. Jako se boji ići vani, u strahu je od nekakvih odmazda, u strahu je od nove tuče da ih neće neka nova skupina dočekati - kaže za Danas majka pretučenog mladića, koji zbog zadobivenih ozljeda ne ide u školu.

Sve je prijavljeno policiji. Jedan napadač je uhićen, pa kasnije pušten na slobodu nakon ispitivanja, piše Danas.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je jedan od maloljetnika-počinitelja te je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu - poručuju iz policije.