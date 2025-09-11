Obavijesti

News

NAPADAČ UHIĆEN PA PUŠTEN...

Majka maloljetnika pretučenog u Zagrebu: 'Napalo ih je njih 20, imali su palice, počeli ih tući...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Majka maloljetnika pretučenog u Zagrebu: 'Napalo ih je njih 20, imali su palice, počeli ih tući...'
ILUSTRACIJA | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Napadnuti mladići tek su krenuli u srednju školu. Jedan maloljetnik je završio u bolnici, na terenu je bila i policija...

U nekom trenutku se pojavila skupina nasilnika, njih je bilo, mislim oko 20, došli su s palicama iz čista mira, bez ikakvog povoda su ih počeli jednostavno tući. Otrgnuli su se i počeli bježati u skupini prema Retkovcu, uspjeli su ih na Sitnicama presresti, znači tu im u Dupcu nije bilo dovoljno, priča za Danas.hr majka jednog od maloljetnika (14) koji su prošlog vikenda bili žrtve skupine nasilnika u zagrebačkoj Dubravi.

Napadnuti mladići tek su krenuli u srednju školu. Jedan maloljetnik je završio u bolnici, na terenu je bila i policija.

OGLASILI SE O INCIDENTU Torcida gađala igrače Hajduka bakljama, policija privela dvojicu maloljetnika...
Torcida gađala igrače Hajduka bakljama, policija privela dvojicu maloljetnika...

- Dobio je jake udarce u oko, sljepoočnicu, bradu. Na tjemenu ima dvije porezotine, ima i rasječenu usnu. Još uvijek je pod velikim psihičkim stresom. Jako se boji ići vani, u strahu je od nekakvih odmazda, u strahu je od nove tuče da ih neće neka nova skupina dočekati - kaže za Danas majka pretučenog mladića, koji zbog zadobivenih ozljeda ne ide u školu.

SVAĐA I POTJERA Drama u Zagrebu: Maloljetnik mu prešao autom preko noge, lovili ga. Policija ih sve uhitila
Drama u Zagrebu: Maloljetnik mu prešao autom preko noge, lovili ga. Policija ih sve uhitila

Sve je prijavljeno policiji. Jedan napadač je uhićen, pa kasnije pušten na slobodu nakon ispitivanja, piše Danas.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je jedan od maloljetnika-počinitelja te je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu - poručuju iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...
Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...
UBOJSTVO CHARLIEJA KIRKA

Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump se obratio naciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025