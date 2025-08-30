Obavijesti

News

Komentari 2
DIJETE ZAVRŠILO U BOLNICI

Autom u Zagrebu naletjela na dječaka na zebri pokraj škole

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Autom u Zagrebu naletjela na dječaka na zebri pokraj škole
Foto: Čitatelj 24sata

Na dijete je, kako nam je kazao čitatelj, auto naletio na zebri pokraj škole kojeg je vozila žena. Policija nam je kazala da je za vozačicu predano izvješće o počinjenom prekršaju

U prometnoj nesreći u petak popodne u naletu automobila ozlijeđen je maloljetnik u zagrebačkom Stenjevcu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Policija je dojavu o naletu automobila na dijete dobila oko 16 sati. Djetetu je pružena liječnička pomoć u Klinici za dječje bolesti.

DVOJE OZLIJEĐENIH Tragedija kod Tribunja: U teškoj nesreći poginula žena, još dvoje završilo u bolnici. Zatvorili cestu
Tragedija kod Tribunja: U teškoj nesreći poginula žena, još dvoje završilo u bolnici. Zatvorili cestu

Na dijete je, kako nam je kazao čitatelj, auto naletio na zebri pokraj škole kojeg je vozila žena. Policija nam je kazala da je za vozačicu predano izvješće o počinjenom prekršaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'
IZDANA UPOZORENJA

VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'

Poplave su pogodile nekoliko naselja, a situacija se pogoršava iz sata u sat. Brojne su ceste oštećene ili zatvorene
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče
OPREZ VOZAČIMA

FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče

Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025