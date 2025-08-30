Autom u Zagrebu naletjela na dječaka na zebri pokraj škole

U prometnoj nesreći u petak popodne u naletu automobila ozlijeđen je maloljetnik u zagrebačkom Stenjevcu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Policija je dojavu o naletu automobila na dijete dobila oko 16 sati. Djetetu je pružena liječnička pomoć u Klinici za dječje bolesti.

Na dijete je, kako nam je kazao čitatelj, auto naletio na zebri pokraj škole kojeg je vozila žena. Policija nam je kazala da je za vozačicu predano izvješće o počinjenom prekršaju.