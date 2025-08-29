Tragedija kod Tribunja: U teškoj nesreći poginula žena, još dvoje završilo u bolnici. Zatvorili cestu

U petak oko 16 sati na dionici između Tribunja i Ivinja, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginula žena. Sudarili su se osobno vozilo šibenskih registracija i teretno vozilo zagrebačkih registracija, javljaju iz policije.

U nesreći je poginula žena, dok su još dvije osobe prevezene vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Šibenik.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici, hitna pomoć te vatrogasci. Očevidom na mjestu nesreće rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika.

Zbog provođenja očevida lokalna cesta 65032 zatvorena je za promet od 17.19 sati na dionici od Tribunja prema Ivinju, a vozila se preusmjeravaju na zaobilazne pravce.

Policija će nakon dovršetka očevida objaviti više detalja o okolnostima ove tragične nesreće.