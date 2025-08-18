Obavijesti

Autom udario biciklista (86) blizu Knina, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Autom udario biciklista (86) blizu Knina, teško je ozlijeđen
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 36-godišnjaka slijedi kaznena prijava

Šibensko-kninska policija na službenim je stranicama objavila detalje prometne nesreće u blizini Kistanja u kojoj je teško ozlijeđen biciklist (86).

- Prometna nesreća se dogodila na način da je 36-godišnjakinja, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, nije držala potrebnu udaljenost kad se kretala iza drugog vozila, tako da ne ometa niti ugrožava promet, uslijed čega dolazi do udara njenog vozila u zadnju stranu bicikla kojim je upravljao 86-godišnjak, koji se nije kretao bliže desnom rubu kolnika, nije bio označen reflektirajućim prslukom, niti je na prednjoj i stražnjoj strani bicikla imao svjetla - navodi policija.

Od siline udarca i pada, 86-godišnjaku su u Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos”u Kninu konstatirali teške ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

- Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 36-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava - zaključili su iz policije.

