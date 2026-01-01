Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni

Piše Ivan Štengl,
Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija će protiv osumnjičenog podnijeti kaznenu prijavu DORH-u zbog izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći

Na Staru godinu, oko 21:20 sati u Slavonskom Brodu vozač je automobilom na raskrižju Ulica Nikole Zrinskog i Ulice dr. Andrije Štampara udario 16-godišnju pješakinju koja je prelazila preko pješačkog prijelaza.

- Policijski službenici su obavili očevid na mjestu događaja, kojom prilikom je utvrđeno da je nepoznati vozač, upravljajući osobnim automobilom naletio na 16-godišnju pješakinju koja je kolnik prelazila preko obilježenog pješačkog prijelaza teško ju ozlijedivši, te se potom udaljio ne pruživši istoj pomoć. Ozlijeđena djevojčica je prevezena u bolnicu u Slavonskom Brodu gdje je zadržana na daljnjem liječenju, a ozljede okvalificirane kao teške - navela je policija.

U BOLNICI SU Dvojica u bolnici s opeklinama nakon eksplozije plina u Splitu
Dvojica u bolnici s opeklinama nakon eksplozije plina u Splitu

Tijekom očevida policija je pronašla tragove s kojim su uspjeli identificirati vozilo te naposljetku i vozača.

- Utvrđeno je da se radi o vozaču (rođ. 1979. godine), kojeg su uhitili danas u 9.35 sati. Dakle, radi se o  recidivisti - učestalom počinitelju prometnih propisa (vožnje pod utjecajem alkohola i dr.), koji je upravljao osobnim automobilom unatoč prethodno izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima - naveli su.

Policija će protiv osumnjičenog podnijeti kaznenu prijavu DORH-u zbog izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći.

