TEŠKA NESREĆA
Automobil naletio na jelena na autocesti A3! Ozlijeđeni direktor i izvršni direktor Lokomotive
Čitanje članka: < 1 min
Četiri osobna vozila sudjelovala su u teškoj prometnoj nesreći u subotu nešto poslije 22 sata na autocesti A3. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a iz PU brodsko-posavske kažu da je njihov Operativno-komunikacijski centar zaprimio od 112 dojavu o nesreći na 166. kilometru sjeverne kolničke trake autoceste A3 u 22:04 sati piše Jutarnji list.
U nesreći su ozlijeđeni Božidar Šikić, koji ima porezotine i Dennis Gudasić s ozljedama glave, direktor i izvršni direktori Lokomotive, doznaje Jutarnji list. Navodno je to vozilo naletjelo na jelena koji je zalutao na kolnik nakon čega su naišla još tri automobila.
